Burkina Faso: Mise en quarantaine des villes - Chemin de croix pour un sauf-conduit

L'une des mesures prises par les autorités pour endiguer la propagation du covid-19 est la mise en quarantaine des villes touchées, mesure en vigueur depuis le 27 mars. Toutefois, l'exception est faite aux déplacements pour des raisons sociales ou professionnelles, avec ce sésame nécessaire qu'est le sauf-conduit, dont l'obtention relève du parcours du combattant pour ce qui concerne Ouagadougou en tout cas. Constat.

Depuis que sortir de la ville nécessite un laissez-passer et que celui-ci n'est délivré que sur avis d'un médecin-chef, les jours se succèdent avec la même ambiance au siège du district sanitaire de Bogodogo. L'attroupement y est particulièrement important en début de journée.

En cette matinée du 14 avril, des dizaines de personnes sont encore là pour remplir les formalités. Comme pour rappeler la pandémie, un dispositif de lavage des mains est dressé au pied du bâtiment.

A l'entrée d'un des couloirs qui débouche sur le bureau du médecin-chef de district, difficile de se frayer un passage.

C'est là que sont reçues les demandes. Juste à côté, des agents s'affairent d'ailleurs à les rédiger. Consigne de distanciation oblige, un numéro d'ordre est attribué à chaque nouvel arrivant et la salle d'attente n'est autorisée à contenir que quatre personnes.

A en croire le médecin-chef, Dr Sibiri Kaboré, c'est, en moyenne, une centaine de demandeurs de laissez-passer qu'il reçoit quotidiennement. Avant d'émettre un avis favorable, un questionnaire est administré au requérant, lequel est par ailleurs soumis à un test de température. « Présentez-vous une toux ? ...

Etes-vous entré récemment en contact avec une personne malade ? ... Avez-vous des difficultés respiratoires ? ... » Autant de questions posées au demandeur. «Cette procédure permet de savoir si l'intéressé n'a pas été exposé au COVID-19 », assure Sibiri Kaboré.

Pour l'obtention de ce quitus, le temps d'attente est fonction des cas, indique le médecin-chef. Qu'à cela ne tienne, ils sont nombreux, les demandeurs qui estiment long le temps d'attente au district sanitaire.

Mais ce n'est qu'une partie du calvaire, car passé cette étape, c'est au gouvernorat, au haut-commissariat ou à la préfecture qu'est délivré le laissez-passer proprement dit.

L'autre étape difficile

Devant le gouvernorat du Centre, on ne passe pas sans remarquer l'attroupement. A l'entrée principale de ce haut lieu de l'administration publique régionale, qui partage ses locaux avec le haut-commissariat de la province du Kadiogo, des dizaines de personnes défilent.

Une chose retient vite l'attention : la distanciation d'au moins un mètre, recommandée comme mesure barrière contre la maladie, est foulée aux pieds par bon nombre.

A la guérite, des flics filtrent l'accès à l'intérieur où l'attroupement n'est pas moins important. Ici, l'avis du médecin est joint à une demande timbrée et constitue un dossier à examiner avant la délivrance du laissez-passer.

Sur la demande, sont indiqués les motifs du déplacement ainsi que la durée de validité du document sollicité. Le dépôt des desdits dossiers se fait de 8 heures à 14 heures, peut-on lire sur une des affiches collées çà et là à l'entrée de l'institution.

Par jour, le gouvernorat et le haut-commissariat recevraient au plus cinquante dossiers, soit vingt-cinq de part et d'autre. Alors qu'il est 11 heures à notre montre, la barre des cinquante dossiers est déjà atteinte, nous informe un demandeur.

Ainsi, ceux dont les dossiers n'ont pas été retenus se voient dans l'obligation de reporter leurs demandes au lendemain.

Les plus intrépides, espérant toujours une possible indulgence de la part de l'autorité, sollicitent les services de rédacteurs qui, moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes, se mettent à la tâche.

Repartir bredouille après des heures d'attente

Diverses raisons sont avancées pour demander à sortir de la ville. Mais pour la majorité, elles sont d'abord sociales.

Toutefois, la difficulté d'obtention du précieux sésame reste vraisemblablement le sentiment le mieux partagé. Adossé à un véhicule, tout déconcerté, Tintin (non d'emprunt de notre interlocuteur), n'a pas encore obtenu son autorisation de sortie après plusieurs heures d'attente.

Trois autres de ses frères sont dans la même situation. Leur mère est décédée dans une autre province, mise elle aussi en quarantaine, et ils tiennent à assister à son inhumation.

« Nous avons pu obtenir le OK d'un médecin-chef de district mais au gouvernorat, où nous avons adressé nos demandes, on a l'impression que les choses ne bougent pas », s'agace le jeune homme.

Et comme pour ajouter aux difficultés, pour le même motif du déplacement, les autorisations de sortie sont délivrées individuellement. Membre d'une équipe de quatre plombiers qui souhaite se rendre aux confins de Garango pour la réhabilitation d'un forage, Christian Kalonda n'a pas obtenu gain de cause.

Autorisation du ministère des Infrastructures en main, il s'attendait à un laissez-passer collectif. La surprise a été de taille. Ainsi, le groupe a perdu du temps dans l'établissement de demandes individuelles si bien qu'il devra attendre un autre jour pour pouvoir introduire les dossiers à temps.

Car au gouvernorat tout comme au haut-commissariat, il faut se lever de bonne heure pour multiplier ses chances de disposer d'un laissez-passer dans un court délai.

Certains prennent le rang à partir de 5h du matin et d'autres viennent même plus tôt, confie un vendeur de timbres. Mahamadou Tall, venu se faire délivrer le document qui lui permettra de se rendre à Kaya, souhaite faire revenir à Ouagadougou sa famille retenue dans la cité du cuir par la mesure de restriction.

Mais le père de famille reste sceptique quant à l'obtention du laissez-passer dans un bref délai, puisque ne faisant pas partie du lot des 50 dossiers retenus pour la journée.

« Des gens passent par des raccourcis... »

Abdoulaye Sanou, lui, a visiblement fait l'exception. Il assure n'avoir pas rencontré de difficulté majeure pour se procurer le document qui devrait lui permettre de transférer au village la dépouille d'un proche.

« Dans la matinée, je suis passé me renseigner et on m'a indiqué la conduite à tenir. Après avoir soumis ma demande timbrée au haut-commissaire, je n'ai pas attendu plus de 45 minutes avant d'entrer en possession de mon document signé », a-t-il expliqué.

Au dire de certains, le temps d'attente est fonction de la tête de l'usager, ce qui n'est pas vu d'un bon œil. « Il est dit que par jour seulement 50 dossiers sont traités.

Mais lorsqu'on observe bien, des gens passent par des raccourcis pour se faire délivrer le laissez-passer », déplore dans l'anonymat un demandeur du précieux document, regrettant d'avoir passé plus de trois heures au haut-commissariat avant d'entrer en possession de ce qui lui permettra de se rendre à Bobo-Dioulasso.

Selon l'arrêté qui fixe les modalités de délivrance des autorisations de sortie et d'entrée des personnes dans les villes mises en quarantaine, plusieurs conditions doivent être remplies si on veut se voir octroyer le précieux document.

Suivant ces conditions, l'autorisation de sortie ou d'entrée, par exemple, n'est valable que pour un seul trajet, pas pour l'aller-retour. Mais l'ensemble des conditions ne sont pas souvent respectées par certains.

Conséquence, plusieurs demandes sont rejetées. C'est du moins ce que nous a fait comprendre un agent du haut-commissariat, qui a requis l'anonymat. Quelles sont les statistiques y relatives ?

Cette question, parmi d'autres que nous nous posions, est restée sans réponse, d'autant plus qu'ont été vaines nos multiples tentatives de rencontrer les principaux maîtres des lieux que sont le gouverneur et le haut-commissaire.