Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Kouassi Kouamé Patrice, l'audacieux qui s'assume

Il a été le premier à oser parler d'une candidature autre que celle d'Henri Konan Bédié. A ce Bureau politique du 19 décembre à la Maison du parti à Cocody, sa sortie avait surpris plus d'un.

Elle avait aussi réconforté certains dans leur conviction de laisser la place à une nouvelle génération pour conduire la destinée de la plus ancienne formation politique de la Côte d'Ivoire. Ceux-ci n'ont pas hésité à saluer la déclaration par des hourras et des acclamations de ce " jeune cadre" de leur parti politique.

Kouassi Kouamé Patrice dit Kkp, ce jour-là et devant les membres de cette instance importante du Pdci-Rda, avait brisé le tabou du refus de la candidature d'Henri Konan Bédié. Et il l'a dit en des termes clairs sans équivoque : « A 57 ans révolus, je ne suis plus vraiment jeune, ni un vieux non plus.

Cependant, notre génération est la mieux formée et la plus outillée pour répondre aux enjeux actuels et futurs dans tous les domaines sans exclusive et sans complexe;

Pour nous, l'avenir c'est maintenant et c'est fort de cela que persuadé, il y a peu que cet engagement devait se traduire par ma candidature lors de notre prochaine convention ».

En effet, Kkp avait osé dire haut ce que pensent un grand nombre de militants du Pdci-Rda. Dès lors, ce "cadre téméraire" qui s'assume commence à susciter de l'intérêt auprès du public, des observateurs de la scène politique.

Pour comprendre l'éloquence qui le caractérise, il faut donc se référer au parcours de cet avocat qui a entamé sa carrière en 1993 au sein du cabinet de Maître René Bourgoin en qualité d'avocat stagiaire, puis en 1995 en tant qu'avocat collaborateur. Kkp officie au sein du Conseil de l'Ordre des avocats en qualité de trésorier.

Sur le plan politique, Kouassi Kouamé Patrice n'est pas non plus un novice. Député de Yamoussoukro, il a été élu avec 63% des voix dans la circonscription électorale en décembre 2016.

C'est en cette qualité d'élu du peuple, membre du groupe parlementaire du Pdci-Rda, qu'il a interpellé Maurice Kakou Guikahué, président dudit groupe parlementaire.

En des mots bien choisis, il a décrié la gestion et la prise des décisions « autocratiques » qui desservent leur groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Kkp, après avoir subtilement demandé à Henri Konan Bédié de ne pas présenter sa candidature à la convention du Pdci-Rda, a osé, cette fois-ci, s'attaquer au secrétaire exécutif de ce parti politique, considéré comme le bras séculier, l'homme à tout faire du " Sphinx" de Daoukro.

Certains militants ont même qualifié d'insultant et de défiant sa lettre ouverte à Maurice Kakou Guikahué. D'autres l'ont même taxé de pion ou de " traître" acheté par le Rhdp pour déstabiliser le Pdci-Rda, sa famille politique .