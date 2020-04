Togo: Deux individus placés en garde-à-vue pour diverses raisons

C'est communiqué de la Force spéciale Anti-pandémie qui apporte l'information. Selon cette force "dans les dernières 24h (Samedi à Dimanche, ndlr), elle a saisi 30 motos et 23 voitures pour non respect du couvre-feu ou du bouclage de zone.

En outre, deux individus ont été interpellés et gardés à vue. Le premier pour avoir forcé un barrage de la Force lors du couvre-feu, le second pour violation du couvre-feu et violence physique sur un agent".

Mise sur pied pour faire respecter les mesures barrières contre le COVID-19 prises par le gouvernement, la Force Anti-pandémie COVID-19 poursuit donc sa mission d'interdiction de circulation interurbaine, de respect du couvre-feu à Lomé et à Sokodé et de sensibilisation sur les gestes barrières, et invite les Togolais à agir ensemble dans le but de mettre fin au COVID- 19 sur notre territoire.