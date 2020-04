Cote d'Ivoire: Éléphants - Patrice Beaumelle veut des joueurs qui ont « faim »

Présent à Abidjan depuis quelques mois, Patrice Beaumelle est au repos forcé à cause de la crise sanitaire que traverse le monde entier. Cependant, le technicien français n'a pas perdu sa vision et son objectif avec les Éléphants. Il les a dévoilés dans un entretien vidéo sur les réseaux sociaux.

Patrice Beaumelle ambitionne de bâtir une grande équipe de Côte d'Ivoire mais pas avec n'importe quel joueur.

« Ce que je veux, c'est de construire un groupe de morts de faim et de gagner des matches. Il y a le talent dans cette équipe mais je veux bâtir un groupe uni et ce sera l'affaire de tous; membres de la Fif, joueurs, encadreurs etc », a-t-il déclaré.

Le nouvel entraîneur des Éléphants a ensuite révélé que cette équipe de Côte d'Ivoire lui rappelait celle de 2014, quand il arrivait en Côte d'Ivoire comme adjoint d'Hervé Renard. « Il y a des joueurs expérimentés et des nouveaux qui entrent. Il faut trouver le bon mécanisme pour que l'équipe ait l'élan d'aller jusqu'au bout.

Les garçons ont envie de faire quelque chose mais avant, il faut se qualifier », a-t-il expliqué. Une qualification pour la Can qui ne sera pas évidente, selon Patrice Beaumelle, dans un groupe où Madagascar est en pleine confiance.

« A nous de montrer qu'on a des valeurs et des vertus non seulement dans le talent intrinsèque de chaque joueur mais aussi dans celui du groupe et un esprit d'équipe. Il faut les mettre sur le terrain en mouillant le maillot », a-t-il indiqué.

S'exprimant sur les récentes performances de l'équipe, notamment lors de la dernière Can en Égypte, Patrice Beaumelle soutient que le résultat n'est pas si mauvais. Il estime cependant qu'au vu de la qualité qu'il y a dans l'équipe et le nombre de joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats, la Côte d'Ivoire devait être au moins dans le dernier carré à chaque Can.

« Mais ce n'est pas évident dans une compétition de haut niveau. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte telle que la réussite », précise-t-il.

Enfin Patrice Beaumelle résume ses objectifs à la tête de la sélection ivoirienne en un seul mot : gagner. « J'arrive dans un contexte pas très évident. J'ai un contrat d'un an dans lequel je dois qualifier l'équipe pour la Can. Selon le résultat, on renouvellera la confiance ou non. C'est à moi de faire mes preuves.

Mais je dirai que comme tout sportif, car un entraîneur est un sportif, il faut toujours faire ses preuves. On se sert de ce qu'on a fait avant. J'ai fait six coupes d'Afrique, j'en ai gagné deux et j'ai fait une Coupe du monde.

Il y a un vécu mais il faut à chaque fois se remettre en cause. C'est ce qui fait la force d'un sportif de haut niveau et d'un entraîneur. Mon rêve, c'est de gagner tout le temps avec cette équipe pour qu'on aille loin », a-t-il conclu.