Cote d'Ivoire: COVID-19 - L'Agence Côte d'Ivoire PME aide les TPE/PME à maitriser les outils de télétravail

Le gouvernement ivoirien a adopté, le 31 mars 2020, un plan pour atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques du secteur privé notamment des secteurs formels et informels.

En Côte d'Ivoire, l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 est déjà perceptible sur l'économie nationale qui connait une baisse d'activité.

De nombreux secteurs clés sont touchés, notamment les exportations agricoles, les importations, les BTP, le Tourisme, le Commerce, l'Hôtellerie, la Restauration et le Transport.

Dans ce contexte, face à la paralysie progressive des activités des petites et moyennes entreprises qui représentent 98% du tissu économique, l'Agence Côte d'Ivoire PME s'est engagée à renforcer leur résilience.

A cet effet, elle initie à travers son guichet des services, et dans le cadre du renforcement des capacités techniques des dirigeants de PME et de leurs équipes, une série de Webinars sur mesure portant sur des thématiques relatives au travail à distance.

La première session de cette activité, programmée pour le 22 avril 2020, a justement pour thème : « Les outils de télétravail pour les TPE/PME ivoiriennes ».

Les intervenants sont :

- M. ISSA BERTHE : Directeur Principal Technique SI - CPAI Tech/TransNumerik, Expert dans le domaine des Technologies de l'Information avec 14 ans d'expérience dans l'accompagnement de la croissance des organisations de diverses industries à travers le monde (Afrique, Europe, Amérique du nord).

- M. ROGER NZEFA : Directeur Principal Développement d'affaires - CPAI Tech/TransNumerik, Expert en infogérance et innovation avec plus de 25 années d'expérience dans les technologies de l'information et titulaire d'un diplôme d'ingénieur télécoms et diplômé d'un master en Gestion des systèmes d'informations et de décision ESSEC-France

La participation à ce Webinar se fait gratuitement via une inscription en ligne sur ce lien https://bit.ly/webinarNo1 . Date limite d'inscription : Mardi 21 Avril 2020 à 13h00 GMT.

L'objectif de ce premier Webinar est de renforcer les capacités des TPE/PME par la découverte et l'appropriation des outils de télétravail susceptibles de les aider à maintenir un niveau minimal de fonctionnement, dans cette période de crise sanitaire.

Il s'agit également pour l'organisme gouvernemental en charge de l'opérationnalisation des stratégies de soutien et d'accompagnement des PME de préparer ces entreprises à une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie.

En effet, le télétravail est une activité professionnelle effectuée en tout ou partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu et est devenu pour les entreprises un des outils de délocalisation et/ou d'externalisation du travail.

Il permet de minimiser les pertes de revenu, de réduire les coûts, de générer des revenus alternatifs et d'augmenter la « mobilité du travail » comme nouvelle pratique de management et de coordination dans ce contexte de crise sanitaire et socio-économique.

Au travers du Ministère de l'économie numérique et de la poste, l'ensemble des chefs d'entreprises ont été invité à opter pour les solutions de télétravail afin de contribuer à la protection de leurs salariés contre les risques de contamination et alléger les conséquences économiques de cette pandémie.

En effet, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) alerte que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Afrique pourrait passer de 3,2% à 1,8 % en 2020.

Particulièrement en Côte d'Ivoire, la croissance économique estimée à 7,2% pour l'année 2020 pourrait être réduite de moitié, pour s'établir à 3,6%, dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin 2020.