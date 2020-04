Soudan: Comité d'urgences économiques - formation d'une force conjointe pour lutter la contrebande

Khartoum, 19 Av. (SUNA) - Le Comité supérieur des urgences économiques dirigé par le premier vice-président du Conseil souverain de transition, lieutenant-général Mohamed Hamdan Daglo a tenu sa deuxième réunion, en présence du président suppléant, premier ministre Dr Abdullah Hamdok.

La réunion a convenu de former et déployer une force conjointe sous un commandement unifié pour lutter contre la contrebande et la création d'un groupe de travail de toutes les agences pour surveiller et poursuivre les trafiquants de devises et la contrebande d'or.

Le ministre des Affaires du Cabinet a indiqué que la réunion a écouté des rapports des comités de travail sur les revenues des exportations d'or, les produits de base stratégique, les moyens de l'amélioration de la vie des citoyens, la nécessité d'attirer un soutien interne et externe et de contrôler les revenus publics, de promulguer des lois et des lois dissuasives.

L'activation du système bancaire, le contrôle du travail des entreprises publiques et du secteur des télécommunications, des transports et des expulsions et la lutte contre les problèmes chroniques des ports, en particulier Port-Soudan, ainsi que la lutte contre la contrebande, étaient également des enjeux discutes par la réunion.