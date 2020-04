Congo-Kinshasa: RDC - Laurent Batumona se lance dans la bataille contre COVID-19

Face à la crise sanitaire sans précédent qui frappe le monde, en général, et la RDC, en particulier, l'Honorable Laurent Batumona a fait un don de matériels importants pour soutenir les gestes barrières contre la pandémie de coronavirus. C'est sa manière de répondre à l'appel de solidarité lancé par le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, afin de vaincre cet ennemi redoutable. Mais également, pour permettre au peuple congolais d'avoir de quoi observer les gestes barrières.

En ce moment très difficile que traverse la population congolaise face à la pandémie de Covid-19 qui efface atrocement les vies humaines sur cette terre, l'Honorable Laurent Batumona, Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement a fait prévaloir la vision de son Parti, à savoir : La Solidarité. C'est en vue de soutenir les mesures édictées par les Autorités du pays contre le coronavirus dans la ville- province de Kinshasa et dans les provinces de la République démocratique du Congo. Il a procédé le samedi 18 avril dernier, à son Quartier général de Limete, à une remise de don constitué de lave-mains de 200 litres, un lot important de désinfectants et des savons liquides. Une façon pour son Parti, le MSC, de contribuer à la résilience de contamination du covid-19.

Ce lot de matériels du MSC a été remis aux Cadres de son parti pour les placer dans les coins et recoins de la ville-province de Kinshasa. Il n'y a pas que Kinshasa qui bénéficie de ce don de l'Honorable Laurent Batumona. Il a pensé aussi aux Congolais de l'intérieur de la RDC.C'est sa manière de participer à cet effort collectif et mobilise avec les cadres de son Parti pour soutenir les mesures édictées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et des Autorités du pays."Le Mouvement de Solidarité pour le Changement se mobilise pour arrêter la propagation de ce virus qui ravage la population, en offrant ce don. Une façon de sensibiliser notre population sur la prévention du covid-19", a déclaré l'Honorable Batumona.

Selon lui, nous ne pouvons relever ce défi qu'en œuvrant ensemble. "Et c'est dans cette action commune que notre Parti soutient les propositions faites par l'équipe de riposte qui vise à organiser un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin ainsi que le port obligatoire des masques". Il a rappelé à la population d'éviter les attroupements, de salutation par la main et a insisté sur le fait que la meilleure façon de se protéger est de rester à la maison. "La maladie ne se déplace pas. C'est l'homme qui se déplace. Raison pour laquelle, nous appelons notre peuple à observer les mesures d'hygiènes, de ne pas s'embrasser, de ne sortir qu'en cas de nécessité et informer le centre médical en cas d'un malaise", a-t-il fait savoir.