Congo-Kinshasa: Bandalungwa - Deux gangs rivaux sèment la terreur

Dans la matinée du 16 avril dernier, à Bandal Makelele, un des quartiers de la commune de Bandalungwa, séparé d'avec la commune de Kintambo par la rivière Makelele, un jeune homme de vingt ans saignant, traverse la rivière en courant, pourchassé par une bande de jeunes garçons et filles armés de machettes, battons, bouteilles et morceaux des pierres.

En détresse, ce dernier lance un SOS à ses co-équipiers du quartier Makelele. Le confinement aidant, tous comme un seul homme, sortent à la rescousse de leur concitoyen en danger, ayant chacun à sa disposition les mêmes armes blanches pour faire face à la bande ennemie qui a violé leur territoire.

Une bataille rangée s'engage en plein midi pendant près d'une heure, non loin du sous-commissariat de la police et du bureau du quartier Makelele. La pagaille est totale, la loi du territoire s'impose, le gang de Bandal parvient à repousser celui de Kintambo. Fort de cette victoire momentanée, le gang de Bandal décide de pourchasser les guerriers de Kintambo jusque dans leur tanière pour leur donner une correction sans calculer les risques qu'ils encouraient.

Dans sa fuite, voyant la foule immense qui venait derrière elle, la bande de Kintambo, après avoir traversé la rivière Makelele, tend un traquenard à ses adversaires, en se dispersant malignement dans son quartier. Sans se rendre compte de cette stratégie, le gang pourchassant s'est laissé entrainer par le vide ouvert devant lui pour s'enfoncer davantage dans la jungle adverse sans scrupule. Pris en étau, c'est le revers de la médaille pour lui qui croyait tirer vengeance sur son adversaire.

Une nouvelle bataille plus dangereuse que la première s'engage et cette fois-ci, la défaite est cuisante pour la bande de Bandal. Plusieurs blessés graves dans ses rangs, blessés acheminés rapidement à l'hôpital par leurs proches. Revenant de leur échec, ces bandits ont emporté tout sur leur passage et, selon les observateurs, les dégâts sont importants, des biens des innocents, paisibles citoyens, saccagés ou emportés et, surtout, les mamans vendeuses ont payé le plus grand tribut lors de ces affrontements.

Tous les témoins qui ont vécu en live ces deux affrontements de ces gangs urbains, pointent du doigt accusateur les deux postes de police du côté de Bandal comme celui de Kintambo. Ces sources nous renseignent qu'aucune personne n'a été arrêtée, ni interpelée par les éléments de la police pourtant armés et présents sur le lieu des affrontements qui ont failli tourner en drame humain.

Cette situation repose toujours l'épineuse question de la lutte contre le banditisme urbain appelé couramment Kuluna. Les autorités compétentes doivent requalifier les missions accordées à la police affectée aux Ciat et S/Ciat qui pullulent presque tous les coins des rues à travers la ville de Kinshasa. Ils semblent être beaucoup plus les agents de sécurité civile commis à la garde de parking des véhicules et des motos, plutôt qu'à la sécurisation des personnes et leurs biens, leur mission régalienne.