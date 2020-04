Gabon: COVID-19 - Non, Sylvia Bongo Ondimba n'est pas touchée

Par une communication publiée sur la toile, Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon a balayé du revers de la main la rumeur qui faisait d'elle une personne atteinte du Coronavirus : << Non, je ne suis pas touchée par le Covid-19 >>.

En cette période de crise sanitaire liée à la propagation de la maladie à Coronavirus ( Covid-19 ) au Gabon, les rumeurs les plus folles se répandent sur la toile. La dernière en date est la supposée contamination de la première dame. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre sur la toile le 15 Avril dernier. Des heures durant, les followers de la first lady cherchaient à prendre de ses nouvelles. L'inquiétude n'était pas au rendez-vous. Mais, ils avaient tout de même besoin de voir la première dame s'exprimer pour faire taire la rumeur.

Un jour plus tard ( le 16 Avril ), Sylvia Bongo Ondimba a donnée une nouvelle rassurante à ses followers et à l'ensemble des Gabonais sur la toile : << Non, je ne suis pas touchée par le Covid-19 >>. Dans cette même publication, Sylvia Bongo Ondimba précise quelle respecte les mesures barrières qui visent à contrer la propagation du Covid-19 au Gabon : << Je suis à Libreville et comme vous, je continue de me protéger ainsi que ceux que j'aime en restant confinée chez moi. >> Elle poursuit en disant que : << Si vous devez sortir, n'oubliez pas de porter un masque et de continuer à respecter les gestes barrières habituels. >>

Par sa publication, l'épouse d'Ali Bongo Ondimba met fin à un débat qui nous éloigne de la priorité de l'heure : la guerre contre le Covid-19. Reste à savoir pourquoi Sylvia Bongo Ondimba a été victime d'une telle cabale.