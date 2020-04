Gabon: Libreville / Confinement total - Les populations en pleine activité

Débuté le 12 Avril à minuit, le confinement total de Libreville et ses environs a du mal à prendre. S'il a été respecté à la lettre les deux premiers jours, le confinement total du grand Libreville ressemble de plus en plus à un déconfinement progressif.

« Le grand Libreville sera en confinement total à partir du 12 Avril à minuit... » L'annonce a été faite par le gouvernement notamment par le ministre de l'intérieur, Lambert-Noël Matha. Une semaine après l'entame de se confinement on est en droit de se demander s'il est effectif. Mais, avant de verser dans des analyses et des commentaires nous allons nous poser une question primordiale : qu'est-ce qu'un confinement ?

Par définition, le confinement est l'action de garder quelqu'un dans des limites spécifiées. S'il est total comme nous le disons au Gabon, cela voudrait dire que la population devrait rester à la maison à moins qu'elle ne soit active dans les services essentiels. Ce qui n'est le cas dans notre Gabon. Nous voyons depuis plusieurs jours, des personnes flâner dans les rues de Libreville sans parfois se soucier du respect des mesures barrières édictées par l'OMS (Organisation Mondiale Santé).

À la question de savoir qu'est-ce qu'ils font dans la rue, ils trouvent la réponse idoine. Les bars ne tournent pas à plein régime, mais ils fonctionnent tout de même. Les Librevillois l'appellent dorénavant " la pharmacie ". « Avez -vous déjà entendu du bruit dans une pharmacie ? », c'est la question que nous pose un habitant du quartier Cocotier.

C'est une façon pour lui de nous faire comprendre que le silence que nous constatons çà et là est trompeur.

L'incivisme des populations se dévoile au grand jour. Que font les plus hautes autorités pour les ramener à l'ordre ? Rien, alors que le gouvernement promettait de sanctionner les contrevenants. À Libreville et ses environs les populations n'acceptent pas d'être cloîtrées dans les maisons. « Il y a certes des inciviques, mais les Gabonais que vous voyez marcher dans la ville, cherchent à s'approvisionner en eau, en l'électricité et en alimentation », nous informe un habitant de Nzeng-Ayong. Cela nous pousse à nous demander si les mesures sociales prises par le Président de la République touchent réellement les populations. Ce sujet fera l'objet d'une enquête de l'équipe de Gabonews.