Cote d'Ivoire: Le Prix " Zayed Sustainability Prize" 2020 pour des solutions de Développement Durable, lancé

Le Prix international 'Zayed Sustainability Prize', qui récompense les Pme et organisations à but non lucratif pour la proposition de solutions de Développement Durable innovantes est lancé.

Selon le communiqué produit à cet effet, les candidatures des entrepreneurs africains sont vivement attendues.

C'est une enveloppe de près de 2 milliards qui est en jeu pour une répartition à part égale pour chaque catégorie. A savoir Santé, Alimentation, Energie, Eau et Lycées du Monde.

A en croire la note, la date limite de dépôts de candidatures est fixée au 21 Mai 2020. La remise des prix sera faite en Janvier 2021.

En 2019, le prix a reçu plus de 2300 candidatures de 129 pays. Le plus grand nombre provenant d'Afrique, ce qui témoigne du rôle croissant que jouent les innovateurs africains sur la scène internationale.

Le lauréat de la catégorie "Alimentation" est un jeune entrepreneur ghanéen fondateur de Okuafo, une application mobile pour déterminer et diagnostiquer les maladies des cultures à un stade précoce, sans connexion internet.

Créé en 2008, ce prix annuel reconnaît et récompense les réalisations de ceux qui développent des solutions de durabilité percutantes, innovantes et inspirantes dans cinq catégories distinctes: santé, alimentation, énergie, eau et écoles secondaires globales