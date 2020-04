Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Des scientifiques du réseau Honoris United Universities, proposent un prototype de respirateur

Pour un appui à l'effort général contre le Covid-19, des équipes de scientifiques constituées de médecins ingénieurs, étudiants et spécialistes du réseau Honoris United Universities, ont développé un prototype de respirateur pour une ventilation non invasive ainsi que des visières de protection, pouvant être produits rapidement et facilement, grâce à l'impression en 3D.

C'est ce qui ressort d'un communiqué dont nous avons reçu copie. Selon la note, pour produire ce système de ventilation non invasive, l'Université Centrale, institution membre du réseau Honoris United Universities en Tunisie, s'est associée à Ditex, le centre d'excellence né de la collaboration entre Dassault Systèmes et l'Université de Lorraine en France, et à la société d'ingénierie industrielle Tech-3D.

A en croire l'information, ce système de ventilation non invasive peut être fabriqué avec des composants facilement accessibles et peu coûteux. Aucun brevet n'a été déposé pour le système de ventilation, le mettant à la disposition de tous, précise le communiqué.

Le système est composé d'un masque facial de protection imprimé en 3D et connecté à un insufflateur électrique, dont le corps, également imprimé en 3D, est équipé d'un réservoir d'oxygène lui permettant de fournir de l'oxygène à une concentration prédéterminée.

A noter que Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé installé dans plusieurs pays africains dont une filiale au Maroc.