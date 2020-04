Congo-Kinshasa: COVID-19 - La population de Lutendele indignée

Notables, jeunes et vieux habitant le quartier urbano-rural de Lutendele dans la Commune de Mont-Ngafula expriment leur totale désolation à l'endroit des autorités congolaises et de toute la classe politique à cause du laxisme dont elles font montre depuis le dépistage du 1er cas testé positif au Coronavirus.

En effet, à cause de son enclavement due à l'inexistence de la route qui mène de Mbudi jusqu'à Kasangulu dans le Kongo Central, le manque d'eau et d'électricité, Lutendele, ce quartier de près de huit cents (800) mille habitants avec plusieurs localités: Mafuta, Ngombi, Koweit, Salongo, Kimbanguiste... , est abandonné à son triste sort. La population de ce coin n'y croit même pas à la présence de la maladie parce que n'étant pas informé, suite au manque de l'énergie électrique de la SNEL. Non seulement elle n'est pas suffisamment informée de la présence de la pandémie mais aussi, aucune présence des autorités (ministres, élus du peuple... ) n'est perceptible pour la sensibiliser. Même les élus du coin (Lukunga) et le bourgmestre de Mont-Ngafula ne sont que des mythes.

Toutes les mesures barrières ou préventives : gestes barrières, se laver régulièrement les mains avec du savon ou gel hydro-alcoolique, porter les masques, éternuer avec un papier mouchoir ou à l'aide du pli du coude... , tout cela est ignoré de la population de Lutendele.Préoccupés par de telles inepties qui mettent en péril des vies humaines, les fins limiers de votre Quotidien La Prospérité ont approché quelques notables de Lutendele en l'occurrence : Alain Mbolongo, Ezéchiel Ibongu et Jonathan Mombo, représentant de la Jeunesse de Lutendele.

Tous sont indignés de la nonchalance ou mollesse de ceux qui sont sensés mener le combat pour l'éradication de cette pandémie qui n'épargne aucune couche sociale de la Société.Ni la Task-Force de la Présidence de la République, ni le gouvernement ou l'exécutif provincial de Kinshasa encore moins, le Secrétariat Technique de Riposte, aucune de ces structures ne se soucie des milieux périphériques de Kinshasa.

Kinshasa est en quarantaine certes ! Les structures ci-haut citées savent-elles ce qui se passe dans les milieux périphériques de Kinshasa ? S'interrogent les interlocuteurs du Journal La Prospérité.

Par milieux périphériques, ces derniers font allusion aux entités urbano-rurales telles que : Lutendele, Kimwenza gare et Kingatoko, N'djili Kilambu ou Ndjili Brasserie, Tchad, Lemba Imbu, Kinseso gare ou Rueflar... , toutes ces entités péri-urbaines constituent des portes non contrôlées d'entrée et de sortie avec le Kongo Central où il n'existe aucun check-point si ce n'est que sur la nationale n°1 à la lisière d'au revoir Kinshasa. A ceci, ajouter les quartiers et commune de Nganda Mosolo, Maluku... , dans la partie Est de Kinshasa.

Où sont les véhicules citernes d'eau ?

Les notables de Lutendele dénoncent également l'injustice criante de la Regideso. Depuis la nuit de temps, les quartiers ci-hauts énumérés n'ont jamais connu la présence d'une seule goutte d'eau de la Regideso. Pourquoi ne pas se préoccuper de ces quartiers avec un dispatching équitable de manière à faire faire bénéficier les populations de ces quartiers de cette denrée rare et très précieuse? Se demandent-ils encore. Tout est concentré au centre de Kinshasa qui connaît de temps en temps l'intermittence d'eau dans les robinets.

Pour les notables de Lutendele, la lutte contre COVID-19 ne devrait pas profiter à quelques individus pour se faire du beurre sur les dos des malades.

De ce fait, insistent-ils, tous les moyens matériels et financiers engrangés de gauche à droite doivent concourir uniquement à la riposte et à soigner les malades atteints du coronavirus et assurer des bonnes conditions de travail aux médecins et personnels soignants dans les différents hôpitaux.

Compassion ou campagne électorale voilée et anticipée ?

L'autre volet du désagrément dans ce dossier, c'est le matraquage médiatique que s'arrogent certains politiciens, accompagné d'une campagne électorale à peine voilée d'une pandémie qui paralyse toute l'humanité.

Les notables de Lutendele exhortent les politiciens à s'interdire de faire de dons de matériels de prévention estampés à leurs effigies. C'est une publicité pure et simple qu'on ne doit pas tolérer.

Que ce qui est donné par la main droite, la main gauche ne le sache, déclarent les Saintes écritures. Il faut à tout prix éviter cette théâtralisation, martèlent-ils.

En un mot comme en mille, les sages de Lutendele, par la bouche de Alain Mbolongo lance un cri d'alarme en direction des autorités du pays dans ce sens de penser aussi à leurs quartiers pour tout ce qui concerne les matériels de sensibilisation et prévention : masques, savon, gel hydro-alcoolique, microphones, citerne d'eau etc.

La moto est l'unique moyen de transport en commun à Lutendele. Et s'il n'y a pas de mesure des précautions et sensibilisation efficace, il y a lieu de craindre le pire avec des morts en cascade. Ce que l'on ne souhaite vraiment pas.