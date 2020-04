Congo-Kinshasa: Lutte contre Coronavirus - L'extension du confinement sur les autres communes, un casse-tête chinois

La commune administrative de la Gombe, l'épicentre de la pandémie du Coronavirus dans la ville-province de Kinshasa, vit en confinement total depuis plus d'une semaine. C'est une des mesures barrières de lutte contre cette maladie mortelle. Cette ultime mesure a été décidée par le Gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila Mbaka, sur proposition de l'équipe de la riposte.

Au vu de l'évolution de cette pandémie, surtout l'augmentation de cas locaux dans certains quartiers de la ville notamment, dans la commune de Ngaliema, aux quartiers Météo et Binza Ozone, la commune de Kintambo ; la commune mère de Kinshasa, les plus proches communes de la Gombe, les voix s'élèvent de plus en plus dans l'équipe de la riposte, pour que le confinement y soit étendu afin d'y effectuer les mêmes opérations comme dans Gombe.

D'avance, il est bon de souligner que si la Commune de la Gombe était facilement confinable, il n'en est pas de même pour les autres communes. La position géographique de la Gombe qui, de l'extrême Est à l'extrême Ouest, en passant par l'extrême Nord, longe le majestueux fleuve Congo. Les autres extrêmes ont des voies à compter aux bouts de doigts, facilement contrôlables, bien-tracées depuis l'époque coloniale, par lesquelles les gens peuvent passer pour entrer ou sortir et qui relient Gombe à Ngaliema, Bandalungwa, Lingwala, Kinshasa et Barumbu.

Si pour le confinement de la Gombe, les choses semblent être faciles comme souligné ci-haut, pour les autres communes, le confinement semble être un morceau dur. Leur interpénétration, leur vaste étendue et leur position géographique mixées à la mobilité de la population, produiront une équation à plusieurs inconnues, avec tous les risques de donner de la migraine aux autorités publiques qu'à l'équipe de la riposte. Le quadrillage va demander suffisamment des moyens, en termes d'agents de surveillance, de finances que du matériel. L'équipe de la riposte qui examine cette situation, doit faire recours au génie créateur pour mettre en place un encerclement, bien pensé, qui doit aider à cerner et isoler réellement le foyer de contamination de Covid19. Par ailleurs, les autorités publiques en charge de l'application de ces mesures de lutte contre la pandémie, doivent elles aussi y ajouter une dose d'intelligence et de sagesse, pour éviter le tâtonnement qui a caractérisé leurs faits et gestes depuis la parution de cette maladie sur le sol Rd congolais.

Quand bien même la suite du confinement sur d'autres communes de Kinshasa paraît comme une pilule amère pour les uns et pour les autres, les autorités n'ont pas de choix si le salut des kinois peut passer par-là.