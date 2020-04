Afrique: Entre moratoire et annulation de la dette africaine - Le FMI joue la carte de la prudence

Partisane du moratoire de la dette africaine à la place de l'annulation de celle-ci, face aux effets collatéraux de la pandémie de coronavirus qui a atteint 1000 morts en Afrique vendredi dernier, la directrice du Fonds monétaire international (Fmi) Kristalina Georgieva, dans une interview de Francs 24, du samedi 18 avril, a soutenu que les structures des dettes, les problèmes et les solutions sont différentes d'un pays à un autre. Parallèlement, elle a laissé entendre que cette crise pourrait servir de déclic pour développer l'industrie pharmaceutique, le eLearning, l'e-gouvernement en Afrique

«Les pays africains ont beaucoup fait cette dernière décennie pour améliorer leur croissance et leur performance. Et certains d'entre eux ont eu des résultats meilleurs que du reste du monde. Maintenant avec l'arrêt de l'économie mondiale, ces avancées non seulement risques d'être anéanties, mais risques d'entrainer des pertes énormes dans certains pays où il y a des difficultés. Ils auront du mal à se reprendre avec cette crise», a-t-elle ainsi dépeint la situation.

«Ce que nous aimerions faire avec la Banque mondiale en cette période difficile du covid19, c'est de profiter de la période d'entente avec les créanciers pour discuter des mesures du moratoire et aller regarder les pays un par un pour analyser la durabilité, pour voir ce qui peut être fait de plus et voir également comment ces pays eux-mêmes s'y prennent davantage par rapport à la situation en nous donnant plus d'informations. Autrement dit, aller vers une pleine transparence, et en étant plus proactifs de façon à ce que la dette soit bien gérée», fait-elle entendre.

Sur la question de l'annulation de la dette, Kristalina Georgieva répond : «Nous sommes en train d'y travailler. Ce, en priorisant des études et des analyses et c'est une des conclusions qui sera probablement prise. Comme je vous l'avais déjà dit en amont. Au Fmi, nous avons déjà mis en place des mesures, donc ils sont déjà exonérés du service de la dette par rapport à nous le Fmi, pour cette période spécifique de la crise, la période la plus dure. Lorsqu'il sera temps de voir, où nous en sommes, ce qui doit être fait, il faudra que cela soit fait de façon très soigneuse et prudente»

Car, soutient-elle: «Les pays sont différents les uns des autres en fonction des structures des dettes, les problèmes sont différents et les solutions sont différentes». De manière pragmatique, à la question de savoir que fera le Fmi pour l'Afrique, lorsque l'urgence sera de mise, Mme Georgieva, déclare : «nous sommes en train de nous mobiliser pour offrir des mesures d'urgence à des pays, alors que toute l'économie est au arrêt. Mais également, la période où nous devons commencer à penser à la reprise. C'est-à dire quelles sont les risques qui pourraient se faire jour lorsque nous seront sortis de cette crise».

En clair : «S'il y'a davantage de dépenses de budgets nationaux, ça pourrait être supérieur au fardeau de la dette. Il va falloir peut être la gérer au mieux. Ce qui nous amènera à regarder peut être la structure fiscale quand nous serons de l'autre côté de la crise». Et de s'interroger: «Que se passera-t-il s'il y a des faillites, et donc, plus de chômages ? Qu'est ce qui peut être déjà fait maintenant pour veiller à ce que ce fléau ne se propage pas ? Et deuxièmement pour pouvoir réparer rapidement les dégâts qui pourraient se produire ?».

Se projetant dans l'après crise, elle fleurit les opportunités de rebondissant pour le continent. «Nous devons également prendre cette crise comme une opportunité. Par exemple ce qui se passe dans l'espace digital. Et sur ce, pensons à l'Afrique, elle pourrait faire des sauts technologiques du fait de cette crise pour ce qui est des paiements, des versements numériques, de l'apprentissage avec le E-learning, et surtout sur l'e-gouvernement qui est un bon instrument d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les agences gouvernementales qui répond au mieux aux attentes de leurs citoyens», a-t-elle indiqué.

17 milliards de dollars supplémentaires mobilisés

A la question de savoir qu'estce que le Fmi propose à l'Afrique pour lutter contre le coronavirus, Mme Georgieva laisse entendre que le Fmi a regardé de près quels étaient les besoins financiers de l'Afrique et nous en avons conclu qu'il y avait une somme importante de 114 milliards de dollars qui étaient nécessaires en terme de soutien à l'Afrique. Et sur ce, nous avons rapidement progressé, et le Fmi a adopté des mesures de financements d'urgence de 40 pays qui sont venus nous voir nous demandant dans l'urgence de l'aide et déjà présent, nous sommes en train d'honorer environ un tiers. Et nous continuerons la semaine prochaine avec un total de 18 milliards de dollars qui viennent du Fmi.

Mieux, ajoute-il: «Nous sommes allés voir nos actionnaires pour leur dire que nous avons encore besoin de plus d'argent. Et, à cette réunion-là, nous avons demandé le triple de financements concessionnels et nous avons obtenu 70% de ce que nous avions demandé, soit 17 milliards de dollars entre nos mains. Avec cet argent, nous pourrons faire plus par rapport à l'aide que nous apportons à l'Afrique. Autre point important, nous constatons que beaucoup de pays africains pauvres auront du mal à assurer le service de la dette vis-à-vis du Fmi. Mais avec la générosité de nos bailleurs, nous sommes en train d'alléger le fardeau de la dette pour 29 pays dont 23 en Afrique. De concert avec le président de la Banque mondiale, nous avons demandé un moratoire sur le service de la dette officielle internationale. Et ce moratoire a été effectivement adopté par le G20, avec le Club de Paris»