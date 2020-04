Madagascar: Petit commerce - Les activités non indispensables en situation de péril

Laissée pour compte, la classe moyenne, comprenant des entreprises individuelles, peine à maintenir la tête hors de l'eau. Trouver des solutions d'urgences s'imposent.

À bout de souffle. Artisans, travailleurs intermittent, coiffeurs, quincaillers et tant d'autres entreprises à taille humaine se retrouvent aujourd'hui entre le marteau et l'enclume avec la situation d'urgence sanitaire dû au covid-19 ainsi que toutes les contraintes que cela implique. L'arrêt des activités d'une grande partie de ces petites et moyennes entreprises ralentissent l'économie du pays mais tue surtout, à petit feu, les personnes qui vivent ou survivent grâce à ces activités. « Cela fait un mois, depuis l'avènement du covid -19 à Madagascar que nous avons cessé toutes activités. On a réussi à tenir jusqu'ici grâce à nos économies.

Si l'état de la situation reste le même, d'ici quelques semaines on ne sait plus vers qui ou quoi se tourner pour survivre », déplore Charlène, une mère de famille, chef d'une petite entreprise de confection qui s'est vu obligée de fermer son point de vente dans le marché populaire du Pochard Soarano. Point de vente qui lui rapportait, en temps normal, près de cinq cent mille ariary de bénéfice mensuel. Cette entreprise de confection comme tant d'autres PME ont été placées sous perfusion depuis le début de la crise du coronavirus et suite au confinement.

Ces derniers, considérés comme étant dans la classe moyenne, ne peuvent cependant pas bénéficier des aides gouvernementales qui s'adressent aux plus démunis. Il y a un risque réel d'effondrement économique pour cette classe sociale. Il y a un impact direct sur les PME qui n'ont pas de trésorerie, ou encore sur les secteurs qui reposent sur des services jugés « non essentiels» par les pouvoirs publics à la vie des Malgaches.

Chômage

Un bon nombre de dirigeant de grandes entreprises, classé dans ces services non indispensables envisagent même de recourir à l'alternative du chômage technique pour leurs employés. Seules les activités commerciales dites de première nécessité sont en service. Il s'agit des magasins d'alimentation, des pharmacies, des vendeurs de carburants. Les autres commerces et activités ne correspondant pas à ces critères doivent ainsi obligatoirement cesser de fonctionner. Cependant, c'est la définition même du concept de « première nécessité » qui porte à confusion car c'est une notion forcément subjective et évolutive selon les besoins de chaque personne. Il est ainsi compliqué de mettre en place un plan de sauvetage standard pour toutes ces activités dites « non essentielles ». Raison pour laquelle, il importe pour l'État de trouver le plus rapidement les mesures d'accompagnement aux entreprises et des décisions pour sécuriser les emplois et relancer les infrastructures de productions.

D'où la consultation de tous les groupements professionnels tels que le Syndicat des industries de Madagascar (SIM) , le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) , le Groupement du patronat malagasy (FIVMPAMA), le Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP) , mais aussi et surtout les acteurs opérant dans l'artisanat, l'élevage, voire dans l'informel pour la mise en place d'un plan de mitigation visant à atténuer les impacts économiques de cette crise sanitaire au niveau national notamment à la promotion de la consommation du « Vita Malagasy » pour contribuer à la relance de ces petites activités.