Madagascar: Beach-volley - L'instructeur Tarzan dévoile son projet

Il est temps de déployer plus d'efforts pour promouvoir le beach-volley. La discipline a été introduite et pratiquée à Madagascar depuis 2001.

L'unique instructeur international de beach-volley du pays, Fidinirina Andrianarijaona alias Tarzan, proposera prochainement son projet de développement de la discipline à la fédération malgache de volleyball. D'ailleurs, ce technicien a obtenu son certificat d'instructeur CAVB (Confédération africaine de volleyball) après dix-huit mois de formation en ligne le 25 novembre 2019. Il a été classé dans le top 7 des nouveaux instructeurs du continent.

Cet ancien joueur de JSA, USA, TKS, BNI et Tsarahofana est déjà titulaire du diplôme d'arbitre international et coach CAVB outre. Ainsi, la nouvelle équipe de la fédération l'a désigné en tant que premier responsable de la discipline. Parmi ses priorités dans le cadre du développement du beach-volley sont entre autres la préparation de la relève par l'intégration du beach-volley dans le programme des sports scolaires, la mise en place d'une commission chargée de la promotion de la discipline, la formation des entraineurs, joueurs, animateurs sportifs et professeurs d'EPS et l'élaboration d'un programme de développement pour une durée de quatre ans.

Calendrier chargé

Et à long terme, Madagascar devrait se préparer dès maintenant à participer à des compétitions internationales. Rappelons qu'on a raté dernièrement les Jeux des îles à Maurice. Tarzan a été pourtant nommé coach national de la sélection malgache en vue des Jeux mais le ministère n'a pas engagé la sélection nationale. Outre l'insuffisance de compétitions et de formations, il est aussi impératif de multiplier les équipements pour ne dire que les ballons et les filets.

«Des gens de bonne volonté m'ont déjà contacté pour apporter leur aide. Ils peuvent entre autres prendre en charge les primes qui serviront au moins de remboursement des frais de déplacement à chaque compétition décentralisée comptant pour le circuit des championnats nationaux », a avancé l'instructeur. Un calendrier bien chargé a été déjà établi pour cette saison 2020. Celui-ci a été chamboulé par la crise sanitaire. Trois tournois figurent dans les circuits comptant pour les championnats de Madagascar dont le premier est prévu initialement à Toamasina les 22 et 23 mai, le deuxième à Mahajanga les 15 et 16 août et le troisième à Taolagnaro les 28 et 29 novembre. En outre, il y a aussi la coupe de Madagascar 3 contre 3 à Mahajanga.