Sénégal: Kedougou - Arrêt des activités germinatrices de revenus dans la commune de Dindefelo

Située à 35 Km de la région Kédougou, la commune de Dindéfélo est devenue célèbre dans le monde grâce à ses cascades, sa réserve naturelle et son marché hebdomadaire qui en font une destination de choix pour les touristes, au grand bonheur de la mairie et de la population locale qui y trouvent leur compte.

Cependant, depuis l'annonce du gouvernement d'interdire tous les rassemblements et voyages interurbains en vue d'annihiler la chaîne de transmission du Covid-19, les populations autochtones et les autorités locales se retrouvent désormais sans source de revenus.

Face à cette situation difficile, Sud Quotidien est allé à la rencontre du maire de la commune M. Kikala Diallo, qui estime les pertes mensuelles en recette à 800 000 francs.

UNE BAISSE SPECTACULAIRE DES RECETTES: DE 800 000 A 30 000 FRANCS

Le mois « Nous avons 4 sources de revenus: les droits de visite de la cascade, les droits de visite de la réserve naturelle communautaire, les droits de place au marché et les droits de stationnement des camions.

Actuellement, les seules taxes que nous sommes en train de recouvrer, ce sont les droits de stationnement. Les droits de visite de la cascade et ceux de la réserve naturelle étaient les poumons de la commune.

Hélas, nous ne recevons plus aucune miette. Si on fait une simulation du mois de janvier et de février, les recettes tournaient autour de 700 000 F pour les droits de visite et 200000 F pour les droits de place.

Autrement dit, nous perdons 700 à 800 000 francs le mois. Même les populations autochtones n'ont plus le droit d'aller à la cascade en respect des règles édictées par le gouvernement, à plus forte raison les touristes qui venaient visiter la réserve des chimpanzés.

Les droits de place concernaient uniquement le marché, puisqu'il est fermé alors on ne reçoit plus rien. En gros, les seules recettes que nous ayons aujourd'hui nous proviennent des droits de stationnement des camions.

Il y a des jours où aucun camion ne vient, et les quelques rares fois où il y en a, on dénombre 3 à 5 camions la semaine. Et leur droit de stationnement est à 3000 francs par camion. Ce qui nous donne un montant de 12 000 à 30 000 francs le mois ».

PLAIDOYER POUR UNE AIDE FINANCIERE SALVATRICE

«En plus de l'appui que l'État du Sénégal a promis aux ménages, nous sollicitons une aide financière, car nous sommes une commune où la principale recette provient du tourisme.

Puisque ce secteur est en stand-by, nous nous retrouvons les poings liés, impuissants face à cette situation».