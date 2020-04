Madagascar: Internet - Le concept de « Live Session » gagne en intérêt

Une idée des plus simple qui se découvre comme étant des plus efficaces pour le public et plus précisément les internautes. Le concept de « Live Session », comprenez par là un concert « virtuel » et interactif à travers les réseaux sociaux, dont facebook qui reste le plus prisé au pays, conquiert de plus en plus. À l'ère du numérique, tout est définitivement à portée de main ou du moins presque tout. Ainsi quand le confinement obligatoire laisse place aux divers reports et annulations des événements culturels prévus ces deux derniers mois, les artistes se doivent de faire preuve d'inventivité pour ne pas se sentir mis de côté.

C'est ainsi que le « Live Session » se découvre de plus en plus sur les réseaux sociaux, devenu même un rendez-vous incontournable pour certain. Des retrouvailles exclusives, que ce soit d'après l'initiative de l'artiste lui-même ou de quelques annonceurs, comme la Star qui sponsorise généreusement depuis le début du confinement plusieurs artistes qui privilégient les internautes d'un concert depuis chez eux. Les « Live Session » permet de raviver tous les week-ends cet amour du spectacle chez le public.

Accompagné par des agences événementielles, entre autres Idea agence Mada pour la Star, ces événements ont fédéré de grands noms de la scène musicale. De Jaojoby à Denise, en passant par les jeunes Nate Tex et Lion Hill, mais aussi les DJ Shinchan et Cyemci, ils ont tous enchanté de leur musicalité tous ceux qui ont une bonne connexion internet pour jouir de leur concert à la maison. Outre-mer, ce concept a décuplé en envergure ce week-end, notamment grâce à une initiative de la chanteuse américaine Lady Gaga, intitulé « Un monde, ensemble, chez soi ». Il s'agit là d'un rendez-vous planétaire qui a réuni notamment Paul Mccartney, Elton John et d'autres grands noms de la musique.