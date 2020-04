Algérie: Covid19-Karaté - Pas de nouvelles dates pour les tournois de qualification restants

Alger — La Fédération mondiale de Karaté (WFK) a annulé toutes les manifestations sportives et n'a fixé aucune date pour les trois tournois inscrits à son calendrier 2020, qualificatifs aux Jeux Olympiques de Tokyo, reprogrammés du 23 juillet au 8 août 2021, a révélé le vice-président de la Fédération mondiale de karaté (WFK), l'Algérien Mohamed-Tahar Mesbahi.

Après la décision du Comité International Olympique (CIO) de reporter les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo-2020 d'une année, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), la fédération mondiale de karaté, à l'instar de toutes les fédérations sportives internationales, a suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes ses activités (réunion, compétitions, stages.. etc).

"L'arrêt soudain des compétitions qui nous restaient, surtout les trois open de qualification olympique, a freiné notre élan dans la poursuite de l'achèvement de notre plan d'action-2020. Mais la santé de tous était plus importante et c'était la priorité de tout le monde.", a expliqué à l'APS, Mesbahi.

En effet, avant l'arrêt soudain de toutes les activités et rendez-vous sportifs de toutes les fédérations internationales, l'instante mondiale de karaté s'apprêtait à compléter le ranking de qualifications aux JO-2020, avec l'organisation des trois Open qualificatifs entre mars et avril, à commencer avec celui du Maroc, de Madrid et de Paris, avec éventuellement une participation des deux chances de qualifications algériennes (Hocine Daïkhi et Lamia Maâtoub).

Interrogé sur la possibilité de reconduire les tournois de qualification restants, d'ici le 28 juin 2021 (dernier délai fixé par le CIO pour avoir la liste des athlètes, tous sports confondus, qualifiés aux JO), le vice-président de l'exécutif de la WFK qui est aussi président de l'Union africaine de karaté (UAFK), est formel.

Au niveau de l'UAFK, aussi, toutes les activités sont à l'arrêt, idem pour les fédérations nationales qui s'apprêtaient à organiser des championnats, stages, formations.. etc. "Juste après l'annonce par l'WFK d'asseoir ses activités. J'ai fait, en ma qualité de président de l'UFAK, et instruit les présidents de zones de suivre la démarche de l'instance mondiale, en raison de la situation sanitaire de ce virus qui a remis tout en cause.", a souligné Mesbahi, précisant le mois d'avril était réservé aux championnats régionaux.

Ceci dit, et pour rester coller à l'actualité et l'évolution des événements, le premier responsable du karaté au niveau continental s'est mis, avec ses membres du bureau en mode de télétravail, non seulement pour être à jour et continuer à traiter les différents dossiers liés à la discipline.

"Presque chaque semaine, nous organisons des forums à travers les réseaux sociaux, afin d'étudier les affaires courantes et améliorer les choses, un peu soit-il. C'est la même chose pour l'UCSA (Union des Confédérations Sportive d'Afrique) dont je suis le 1er vice-président.", a conclu Mohamed Tahar Mesbahi.