Algérie: Coronavirus - Le FMI devrait renforcer ses ressources et ses actions pour affronter la crise

Alger — Le Fonds Monétaire International (FMI) devrait accroitre ses ressources pour pouvoir renforcer ses actions de soutien à la lutte mondiale contre la pandémie de coronavirus, a recommandé le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), M. Aïmene Benabderrahmane, cité dans un communiqué de la Banque.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la réunion de l'IMFC (Comité Financier et Monétaire International), instance suprême du Fonds composée de 24 pays dont l'Algérie, tenue jeudi dernier par vidéo conférence, M. Benabderrahmane a souligné que, dans un environnement mondial d'extrême incertitude, "l'enveloppe des ressources du FMI devrait être suffisamment importante pour faire face efficacement à cette crise qui se poursuit", selon le communiqué.

Le doublement récent des nouveaux accords d'emprunt et la nouvelle série d'accords d'emprunt bilatéraux ont été, soutient le gouverneur, des jalons importants dans ce cadre.

Une "augmentation temporaire" des limites d'accès aux autres facilités du FMI serait, en outre, appropriée, compte tenu des besoins importants de financement des membres, a suggéré M. Benabderrahmane au nom des huit pays de la souscription.

Rappelant que les quotas du FMI sont la principale source de ressources du FMI, le gouverneur a tenu à "appuyer fermement le réexamen, à une date rapprochée, de l'adéquation des quotas du FMI et la poursuite du processus de réforme de la gouvernance du FMI dans le cadre de la 16e révision générale des quotas".

Il a également appuyé fermement, au nom de la circonscription, l'appel de la Directrice Générale du FMI à une plus grande coopération mondiale pour rétablir la croissance et le commerce mondiaux, et aux membres d'éviter les restrictions commerciales sur les fournitures médicales et autres produits essentiels qui sauvent des vies précieuses pendant cette menace véritablement mondiale.

Exprimant la "profonde gratitude" de la circonscription à la direction et au personnel du FMI pour leur "action rapide" et pour leurs "efforts dévoués et inlassables" pour aider les membres à traverser cette crise, il a tenu à rappeler que le FMI se trouve au cœur de l'effort mondial de lutte contre la crise.

Le Fonds a agi, soutient-il, rapidement pour rationaliser ses processus internes et doublé les limites d'accès à ses financements d'urgence pendant la crise, envoyant ainsi un "signal fort" de sa volonté d'aider les membres à traverser la crise.

"Un certain nombre de nos membres de circonscription ont déjà accédé à l'urgence appliquée par le FMI, et auront également accès au financement du FMI dans les prochaines semaines" s'est réjoui le gouverneur en notant que, dans des conditions extraordinaires, le financement d'urgence du FMI devrait être accessible à tous les membres de manière impartiale et sans exception.

Mais, les attentes sont pour une récupération rapide et presque symétrique, a-t-il ajouté avant de rappeler que la priorité immédiate est cependant de sauver des vies et d'éradiquer la pandémie dans le monde.

Il a assuré que les autorités des pays de la circonscription "n'épargnent aucun effort pour contenir la propagation du virus et faire face à la crise sanitaire aiguë qui en résulte". Ces pays ont également lancé des plans de stimulation pour atténuer l'impact immédiat de la crise sur l'activité économique et l'emploi, protéger la population vulnérable et préparer le terrain pour une reprise durable et inclusive, a-t-il rappelé, selon le même communiqué.