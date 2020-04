Algérie: Intempéries - Dégâts matériels et infiltrations d'eaux enregistrés dans des wilayas du pays

Alger — Des dégâts matériels et infiltrations d'eaux dans des habitations ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays touchées par des intempéries, selon un communiqué de la Protection civile.

"Les unités de la Protection civile ont procédé à plusieurs opérations d'épuisement d'eaux infiltrées dans quelques habitations et suite à l'effondrement des murs extérieurs des habitations ainsi que des poteaux électriques à travers les wilayas d'Adrar, Bechar, Oran, Alger, Boumerdès, Médéa, M'Sila, Ain Defla, et Tiaret", précise la même source.

Dans la wilaya d'Alger, plusieurs opérations d'épuisements d'eaux ont été effectuées à travers les communes de Gué de Constantine, Bir Khadem, Dar El Beida, Bourouba, Rouiba et Eucalyptus, ajoute la même source, qui relève "l'enregistrement d'un effondrement d'un balcon à la cité bouraba à Ain Beniane, et d'un effondrement partiel d'une habitation, bidon ville, ayant causé des blessures à une personne à Bordj El Kifane".

Dans la wilaya de Boumerdès, les opérations d'épuisements d'eaux ont concerné les communes de Boumerdes, Khemis Khachena, Ouled Hedaj,Boudouaou, Larbaatache, Hammadi, Beni Amrane.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus également pour effectuer des opérations d'épuisements d'eaux dans les wilayas de Bechar (commune de Louata), de Médéa (communes de Chelalate Laadaoura, Essouagui, El Omaria et Chahbounia), de Tiaret (commune de Tiaret, Madroussa et Dahmouni), à M'Sila (commune de M'Sila), d'Ain Defla (communes d'Ain Defla et Rouina) et d'Oran (communes d'Essania, Bir El Djir, Bounif et Sid Echahm).

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures, "360 opérations de sensibilisation à travers 38 wilayas, portant sur la pandémie Covid-19", tout en appelant les citoyens au respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Les unités de la Protection civile ont, ainsi, effectué "321 opérations de désinfections générales à travers 43 wilayas", ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles", mobilisant "1857 agents de la Protection civile".