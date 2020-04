Ghana: Asamoah Gyan - « Je méritais les CAF Awards de 2010 et 2014 »

Asamoah Gyan pense qu'il méritait les trophées de Joueur africain de l'année en 2010 et 2014. Et l'ancien buteur ne comprend pas pourquoi il est resté sans aucun trophée.

Recordman de buts chez les Black stars, Gyan vit son confinement à Accra. Ce week-end, il était l'invité d'un live Instagram de la chaine TV3. « Des fois, je me demande comment on vote. Parce que je pense que je mérite toujours les trophées en 2010 et 2014 car je les méritais« , a indiqué l'ancien attaquant de Kayserispor.

En 2010, « Baby Jet » a été devancé par Samuel Eto'o. Dans une année où il avait fait les quarts de finale du Mondial avec le Ghana et claquait les buts avec Sunderland. 4 ans plus tard, il ne faisait pas le podium de la récompense malgré de bonnes statistiques aux Emirats arabes unis sous les couleurs d'Al Ain.

« J'ai tout fait, j'étais au top de ma forme. Je marquais buts sur buts. Je ne sais pas comment ils évaluent le choses. C'est pourquoi je dis que j'aurais dû gagnée ren 2010 et 2014. Et je ne parle pas de 2011, 2012 et 2013« , lâche Gyan.

Mais l'ex buteur du Stade Rennais se console avec son trophée de Joueur africain de l'année par la BBC. « Il m'arrive de ne dire il y a d'autres qui étaient plus talentueux que moi et qui aimeraient être là où je suis arrivé. Mais ils n'ont pas pu« , conlut-il.