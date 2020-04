Mali: AS Rome - 4 mois sans salaire pour Amadou Diawara

Entente trouvée entre Amadou Diawara et ses coéquipiers d'une part et la direction de l'AS Rome de l'autre. Dimanche, le club italien a annoncé que le milieu de terrain guinéen et ses coéquipiers ainsi que le staff technique du club ont accepté de ne pas percevoir leurs salaires pendant les prochains mois. Ainsi donc, ils ne seront pas rémunérés de mars à juin 2020.

« Les joueurs, l'entraîneur et son staff ont tous prouvé que nous sommes vraiment dans le même bateau. Edin Dzeko (le capitaine), tous les joueurs et Paulo Fonseca ont démontré qu'ils comprenaient ce que ce club représente et nous les remercions également pour leur superbe geste envers les employés du club », a déclaré le directeur général de l'AS Rome, Guido Fienga, dans un communiqué.

Cette diminution de salaire, il faut le rappeler, est due à la crise que traverse le club à cause du coronavirus.