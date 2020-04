Congo-Brazzaville: COVID-19 - Déconfinement progressif de la Gombe

Confinée il ya aujourd'hui deux semaines, la commune de la Gombe, considérée comme le foyer la pandémie de coronavirus à Kinshasa, sera déconfinée progressivement.

A en croire le n° 1 de la police ville de Kinshasa, le général Kasongo, le confinement de la Gombe se poursuit. Cependant, on procédera petit à petit à son déconfinement pour permettre aux habitants de cette commune de pouvoir s'approvisionner en biens alimentaires et autres. « Seuls les super marchés et les banques seront ouvertes. On les ouvre rien que pour les habitants de la Gombe et non pour ceux des autres communes. Cela pour leur permettre de faire des provisions. Les barrières seront maintenues pour contrôler les mouvements des gens », a-t-il indiqué.

L'ouverture des alimentations et des banques sera conditionnée par une lettre d'autorisation dument signée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, reprenant les noms des agents qui devront travailler dans ces alimentations et banques. Cette liste sera remise aux équipes de riposte pour filtrer les mouvements.

Le général Kasongo précise, par ailleurs, que le gouverneur de la ville fixera l'heure d'ouverture et de fermeture des supermarchés et banques. En outre, le dispositif de sécurité sera maintenu. « Il n'y a aura que quinze personnes à l'intérieur des alimentations pour respecter la distanciation sociale. A l'extérieur aussi, il y aura un dispositif de lavage des mains, la prise de température et la distanciation sociale.

Toutes ces mesures visent à limiter la propagation du Covid-19 », a expliqué le n° de la police ville de Kinshasa, tout en insistant sur la présentation d'un badge avant de passer les barrières. « Pour accéder à Gombe, il faut avoir le badge, sans cela il n'y aura pas d'accès », a-t-il précisé. Le port de masque étant devenu obligatoire, ajoute-t-il, tout contrevenant à cette décision sera arrêté et soumis au paiement d'une amende.