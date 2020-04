Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - L'État va investir 60 milliards FCFA dans de nouveaux champs pétroliers

Le gouvernement a approuvé, le 18 avril dernier en conseil des ministres, deux contrats de partage de production sur les plateformes Emeraude II et Kombi-Likalala-Libondo II. Une partie des bonus de production sera versée dans le Fonds national de solidarité pour la lutte contre le Coronavirus (Covid-19).

Le premier contrat a été signé, le 9 avril, entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) et les sociétés Congorep S.A. et Perenco S.A. La durée du permis Emeraude est fixée à vingt ans, avec un seul renouvellement possible de cinq ans. Ce champ pétrolier d'une superficie de 328,3 km2, regorge des réserves additionnelles de 56 millions de barils.

Selon le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Thystère Tchicaya, l'objectif est d'accroître la capacité de production de ce champ, avec ses seize nouveaux puits et trois pipelines d'export du brut. « Dès la publication de ce contrat de partage de production, l'État va engranger cinquante millions de dollars de bonus », a-t-il indiqué.

Le deuxième projet est celui de partage de production « Kombi-Likalala-Libondo II », dont la capacité de production sera également revue à la hausse. Le contrat de partage de production a été signé, le 17 avril, entre la République du Congo, la SNPC et les sociétés Perenco SA, Petro Congo SA et Africa Oil & Gas Corporation. Ce champ dispose des réserves de 530 millions de barils de pétrole.

Le « Kombi-Likalala-Libondo II » représente un investissement conséquent pour l'État dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus. « Ce champ arrivera à l'échéance le 20 juillet prochain et nous devons prévoir le recouvrement entre l'ancien opérateur et le nouvel opérateur. L'État attend un bonus de cent millions de dollars, soit soixante milliards de francs CFA, et les previsions sont fixées à ce jour à 173.8 millions de dollars », a ajouté le ministre des Hydrocarbures.

À noter que les deux contrats de partage de production seront transmis au parlement pour adoption.