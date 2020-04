Ile Maurice: Areff Salauroo - «Le licenciement est un drame à éviter à tout prix... »

Comment la MAHRP anticipe-t-elle la reprise le 4 mai ?

Une reprise en douceur et par phase, en commençant par les secteurs les moins à risque d'abord. Il ne faut pas se précipiter. Nous avons lancé un appel à nos membres - les directeurs des ressources humaines (DRH) - à bien s'y préparer. La rentrée doit être planifiée. Les employés ne peuvent pas tous venir le premier jour. Ils peuvent, cependant, continuer à faire usage de la formule work from home. Et pour ceux qui se rendent au bureau, il faut bien définir et faire respecter la distanciation sociale. Nous recommandons également la prise de température des employés à leur arrivée, à la mi-journée et avant de quitter le bureau. Cela permettra d'identifier les personnes avec de la fièvre et les conseiller pour des soins médicaux. Sont aussi préconisées : la désinfection des postes et des lieux de travail, la provision de masques et des gants et, surtout, la disponibilité des gels désinfectants et des lingettes nettoyantes.

Comment les entreprises s'organisent-elles ?

Nous avons publié des conseils pratiques pour mieux accompagner les DRH. Nous lançons un appel aux employeurs pour qu'ils soient épaulés en cette période cruciale. Et nous demandons à toutes les entreprises qui croient que la santé de leurs employés est primordiale de s'assurer de la présence de médecins sur le lieu du travail. Il est devenu plus que jamais évident que la présence d'un médecin sur le lieu du travail ne peut qu'être bénéfique aux employés et aux employeurs. La pandémie Covid-19 a démontré l'importance de la vie sur toutes les autres considérations. Le choix a été entre la vie, la mort et l'économie. Et cela restera la plus belle leçon de cette pandémie.

Les changements prévus quant au mode de fonctionnement des entreprises n'entraineront-ils pas automatiquement une baisse de productivité ?

En effet, l'organisation et le travail vont changer. Nous sommes témoins du prélude du futur de l'emploi. Nous sommes déjà témoins des premiers éléments de l'avenir, où machines et robots remplaceront l'intervention humaine. Mais ce qui va se passer, c'est que la productivité individuelle augmentera. Les gens auront tendance à mieux apprécier le fait d'avoir un emploi et seront mieux disposés à démontrer leur potentiel et leurs capabilités.

Certaines entreprises ont commencé à licencier. Et dans la conjoncture actuelle, il est difficile de trouver un autre emploi. Quelle serait la solution?

La MAHRP lance un appel à tous ses membres de tout faire pour préserver les emplois. Il faut revoir toutes les dépenses de chaque entreprise et tout faire pour les diminuer ainsi que les gaspillages afin de réduire les coûts de production. Il est l'heure de revoir les objectifs stratégiques. Le licenciement doit rester le dernier recours. C'est vraiment un drame à éviter à tout prix. Il y a toujours moyen de mettre un terme aux contrats des employés temporaires, les contractuels, les personnes approchant l'âge de la retraite et celles qui veulent partir volontairement. Cette approche peut aider à rendre ce contexte moins difficile. Et le plus grand défi du DRH est sa responsabilité de maintenir le moral et de motiver les employés, malgré tout.