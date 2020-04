Gabon: Catalogue Challenge - Lestat XXL nous édifie au cours d'un entretien

interview

En sa qualité de porteur du concept catalogue challenge au Gabon, Inspiré des artistes USA, Lestat XXL est sans doute la personne vers qui se tourner pour avoir des éléments de réponses qui pourront satisfaire les férus du rap Gabonais. Ces derniers aimeraient notamment savoir si ce concept est un clash ou un simple divertissement pour les artistes en cette période de confinement. Il faut noter que c'est sur la page Facebook dénommée " xxlaumicblog " que le Catalogue Challenge est diffusé tous les dimanches en live dès 21h00.

Bonjour Lestat XXL. Vous êtes porteur du concept " Catalogue Challenge " qui fait à lui seul l'actualité HIP-HOP Gabonais depuis près d'un mois. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que c'est ?

Bonjour Gabonews et merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Je suis en effet " porteur " du concept Catalogue Challenge. Ce concept m'a été inspiré des artistes Américains notamment deux poids lourds de la production Hip-Hop que sont Swizz beatz et Timberland qui comparaient leurs œuvres. En voyant cela, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de divertir nos compatriotes Gabonais en cette période de confinement. Mais, il faut noter que le concept à deux missions principales : la prévention par rapport au Covid-19 et la mise en valeur d'une musique Gabonaise en perte de vitesse.

Les fans de la musique Gabonaise notamment du Hip Hop adhérent au concept. Mais, ils se posent tout de même pas mal de questions. Sur votre page Facebook un follower du nom de " l'ange Gaboma " disait : << très bonne initiative grand félicitations. Mais, il faut expliquer aux fans que c'est pas un clash de rivalité.... >>. Est-ce vous comprenez ces gens-là qui ne parviennent toujours pas à cerner l'objectif du " Catalogue Challenge " ?

Vous savez malheureusement nous sommes un pays dans lequel certaines personnes aiment bien la confrontation. Ce qui est dommage ! Mais la confrontation n'est pas forcément mauvaise quand elle se fait dans la bonne humeur. On peut très bien se confronter dans le respect de l'œuvre de l'autre. Vous savez, par le catalogue challenge on peut régler des différends de façon pacifique en comparant les œuvres des uns et des autres et le public se fait son idée.

Pour l'heure nous sommes au troisième Catalogue Challenge. Un autre se projette à l'horizon (dimanche prochain) selon nos sources. Le nom de l'artiste qui revient avec insistance est celui de Tris. Sera-t-il en challenge dimanche prochain ? Si oui, contre quel artiste ?

Nous avons déjà eu trois challenges. Nous préparons le quatrième. Nous rencontrons malheureusement une difficulté, qui est de trouver des artistes disponibles pour le challenge face à Tris. On ne peut obliger personne. Pour ce challenge que nous préparons Johnny B Good s'est porté volontaire. Mais, le public n'est pas du tout satisfait. Nous avons donc décidé de le remplacer par un autre rappeur. Son nom sera dévoilé la veille du challenge.

Comprenez-vous pourquoi certains artistes ne souhaitent pas participer au Catalogue Challenge ?

À cette question je répondrai par l'affirmative et la négative. Par l'affirmative parce que, je crois que certains artistes n'arrivent pas à comprendre que Catalogue Challenge ne tourne pas autour de ma personne. Je suis peut-être porteur du concept, mais, ils doivent tous comprendre que Catalogue Challenge est l'affaire de tous. Et je réponds enfin par la négative, parce que je ne comprends pas le fait que les artistes ne veulent pas donner de leurs personnes aux fans qui sont confinés depuis plusieurs jours. Je me répète encore une fois : << le Catalogue Challenge n'est pas l'affaire du seul Lestat XXL. >>

Nous avons bien cerné le message qui vise à définir le Catalogue Challenge au début de notre échange. Mais ne pensez-vous pas que vous pouvez rassembler les artistes par un concept différent de celui-là pour faire avancer le Game ?

Ce n'est qu'un début pour moi, je suis volontaire afin de pouvoir aider quand je peux. Je ne peux simplement me cantonner à mon rôle d'artiste. Je veux faire profiter le plus grand nombre de mon expérience, je le dis en toute modestie. Donc ce n'est qu'un début comme je le disais tantôt. Il vaut mieux d'abord commencer quelque part. Là, c'est l'aventure du Catalogue Challenge, je vais avoir d'autres projets pour le Game. Laissons d'abord passer cette période de confinement.

Le concept semble être fermé aux autres genres musicaux au regard des premières confrontations. Allez-vous faire participer les artistes variétés par exemple avec le temps ?

Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nous ne sommes qu'au troisième Catalogue Challenge. Il est beaucoup trop tôt pour tirer ce genre de conclusion. Et n'oubliez pas que nous avons reçu J-Rio et Latchow des artistes qui ne sont pas forcément des rappeurs. Il est vrai que le concept à les pieds dans le rap. Mais il est n'est pas fermé aux autres genres musicaux.

On ne peut conclure l'interview sans parler d'un catalogue qui ferait le buzz : celui de Ba'ponga et Lord Ekomy Ndong. Avez-vous déjà tenté de contacter ces deux géants du Rap Gabonais ?

Gardez juste en tête que tout est possible et que tout peut arriver dans le Catalogue Challenge. Je ne vous en dis pas plus.

Est-ce que le fait d'être porteur du Catalogue Challenge ne fera pas de Lestat XXL un futur producteur ?

Écoutez la musique sera toujours une passion pour moi. Je n'exclue pas la production dans mes projets tout est envisageable. J'aimerais aider le Hip Hop Gabonais en particulier et la musique Gabonaise en générale d'une autre manière. Le Catalogue Challenge est certainement le début de quelque chose...Merci à Gabonews d'avoir pris le temps de s'enquérir de la bonne information au sujet du Catalogue Challenge.