Algérie: Education - La suspension des cours prolongée au 29 avril

Alger — Le ministère de l'Education nationale a annoncé dimanche la prolongation jusqu'à mercredi 29 avril courant la suspension des cours, au niveau de tous les établissements d'éducation et d'enseignement, tous paliers confondus.

"Conformément aux orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et en application de la décision du Premier ministre, du 18 avril 2020, portant reconduction du dispositif actuel de confinement ainsi que de l'ensemble des mesures préventives qui l'accompagnent, pour une période supplémentaire de dix (10) jours , à partir du 19 avril jusqu'au 29 avril 2020, le ministère de l'Education nationale annonce la prolongation de la suspension des cours au niveau de l'ensemble des établissements d'éducation et d'enseignement, tous paliers confondus, et ce jusqu'au 29 avril courant", lit-t-on dans le communiqué du ministère.

L'opération d'enregistrement des émissions de solutions aux exercices sera poursuivie en coopération avec le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST), au profit des élèves des classes d'examen ( 5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire) et sera diffusée selon un programmé horaire qui sera publié ultérieurement dans un communiqué.

De plus, le ministère de l'Education nationale assure que la diffusion des cours du 3e trimestre, "se poursuivra" à travers dix-sept (17) chaînes Youtube, au profit de l'ensemble des élèves des trois cycles d'enseignement, du programme télé "mafatih En-najah" (les clés du succès), au profit des élèves des classes d'examens, des cours de soutien scolaire de la plateforme numérique de l'Office National d'Enseignement et de Formation à Distance (ENEFD), destiné aux élèves de la 4e année moyenne et de la 3e année secondaire, et ce conformément à ce qui a été fixé dans un programme horaire publié lors des précédents communiqués.

Le ministère a , enfin, appelé tous les membres de la corporation de l'éducation au respect "nécessaire" de toutes les mesures préventives, notamment, les dispositifs de confinement actuel en vue d'endiguer la propagation de la pandémie Covid-19.