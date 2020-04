Ile Maurice: Grand Baie - Un boucher et son fils arrêtés pour abattage illégal

Ils ont été arrêtés tôt dans la matinée d'hier, dimanche 19 avril. Ces deux bouchers, âgés de 43 ans et 21 ans, sont accusés d'abattage illégal et «breach of curfew order» et lors de leur interrogatoire, ils sont passés aux aveux.

Tout a commencé dans la soirée du samedi 18 avril. Le propriétaire d'un cheptel a reçu un appel de l'un des suspects. Comme ce coup de fil ne lui semblait pas normal, il a décidé d'aller à la rencontre du boucher. Mais ce dernier n'était pas à son domicile. Il décide donc de se rendre à la boucherie du quadragénaire.

Sur place, il a surpris le boucher et son fils en train de découper la carcasse d'un de ses animaux alors que sur une table à côté, il y avait de la viande fraîche et la peau d'un autre animal provenant de son parc. Lorsque le propriétaire du bétail a questionné le boucher, il a avoué le délit. «Sa dé zanimo la, mo finn kokin dans to park ki trouve a Pereybere et mo ti koup li la bas mem et amen sa dans la boucherie pou vender».

Le même jour, la Criminal Investigation Division de Grand-Baie a procédé à l'arrestation du boucher et de son fils et ils sont passés aux aveux.