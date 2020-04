Ile Maurice: Breach of ICTA - Eshan Juman remet quatre vidéos à la police

Il s'était rendu au Casernes centrales pour consigner une déposition contre Kaushik Jadunundun dans la matinée de ce lundi 20 avril.

Accompagné de son avocat, Me Lovena Sowkhee, Eshan Juman, député de la Circonscription no. 3, a remis à la police quatre vidéos dans lesquelles ce membre du board de l'Information, Communication and Technologies Authority (ICTA), arrêté samedi dernier, l'insulte et l'accuse d'attiser la haine raciale.

«Bachiara». «Zot f*** pou kassé». «Tête brilé dan loposition». «Sa ban m**** la pou b** fermé, lerla zot va koné». La liste est longue. Selon Eshan Juman, les propos utilisés par Kaushik Jadunundun à son encontre sont diffamatoires et lui portent préjudice. Dans sa plainte, il a précisé que les vidéos ont été enlevées du profil de l'accusé, mais malgré cela, elles continuent à faire le tour de la toile. «In fact, I verily believe that the speech of Mr. Mr. Jadunundun is also in breach of S283, 282 and 288 of the criminal code as well as section 46 g, g (a) and h (iii) of the Information And Communication Technologies Act 2001» a-t-il rajouté.

Eshan Juman a aussi précisé que Kaushik Jadunundun a parlé d'un appel qu'il a reçu du bureau du Premier ministre, l'informant que des députés de l'opposition veulent créer une tension communale et qu'il évoque aussi sa proximité avec des officiers du Cybercrime Unit.

Le député demande ainsi à la police d'effectuer une descente au domicile de l'accusé afin de vérifier si le décor des vidéos correspondent à sa maison correspondent à ceux des vidéos.