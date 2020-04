Ile Maurice: Sébastien Le Blanc - «La stratégie MIPS et eShops.mu est la délocalisation de la pression marchande»

interview

Vous êtes à la tête de MIPS. Qu'est-ce que ce sigle et de quoi s'occupe cette entreprise?

MIPS signifie Multiple Internet Payment System, les détails peuvent être trouvés sur https://www.mips.mu. Nous créons des écosystèmes de paiements digitaux pour les entreprises. Un écosystème de paiement est un ensemble de produits et services qui gravitent autour de l'acte de paiement. On nous confond souvent avec le terme Payment Gateway, ce qui n'est pas le cas. Les partenaires financiers (banques, Payment Gateways, Wallets ou organismes financiers en tous genres) sont des Players de notre écosystème. Parmi nos partenaires, nous avons également des services de logistique, ou encore des compagnies mauriciennes ou étrangères, qui fournissent du software aux entreprises locales. L'idée générale tient dans notre slogan : «Payment Connecting Worlds».

L'acte de paiement est un critère universel, qui est le point de base commun à tous les marchands du monde, peu importe leur ligne de business. Nous venons donc avec une offre très large, trop longue à citer ici mais voici quelques exemples : site Web e-commerce gratuit avec paiement directement intégré à des taux préférentiels avec les banques, Virtual Point of Sales, pour que les marchands puissent prendre des paiements par email, systèmes de Deposit/automatic Balance, Warranty Systems, Membership system avec paiements automatisés, intégration multi-banques avec connectivités Woocommerce, Prestashop, Magento et aussi récemment Shopify. Nous sommes les premiers à Maurice à être compatibles avec cette plateforme. Le tout est synchronisé avec les logiciels métiers du client.

Depuis peu, nous offrons aussi une gamme que nous avons appelé les PayStations, qui sont de plusieurs sortes et qui permettent de prendre du paiement On the Spot pour les Walk in Customers, directement sur un smartphone, une tablette ou un laptop, le tout restant synchronisé avec les autres points d'entrées e-commerce du marchand. Nous ne faisons pas de distinction entre commerce et e-commerce, nous parlons plutôt de Smart Commerce, qui est la réunification de ces mondes. Par ailleurs, notre gamme de PayStations permet désormais les contactless et cahsless payments sur divers supports tels que les cartes de fidélité par exemple.

Ainsi, toute notre offre gravite autour de ce concept de base : le marchand a besoin de prendre un paiement, tout en gardant un maximum d'automatisation et de synchronisation avec ses processus métiers du Day to Day et ses paiements peuvent aussi bien être online ou On the spot. MIPS est un système ouvert, qui accueille gratuitement les différents prestataires de services voulant venir agrandir l'écosystème en s'y intégrant. Ainsi, si un fournisseur de software de comptabilité veut se joindre à nous, par définition, son système comptable sera directement intégré non seulement aux transactions en temps réel du marchand mais aussi aux autres participants de l'écosystème comme un outil marketing par exemple, sans qu'il n'y ait rien à faire de son côté. Notre business model est unique en Afrique en général, d'où notre expansion rapide à Maurice, Maldives, Seychelles et Madagascar mais aussi dans les mois à venir en Afrique globalement.

Vous avez lancé un portail baptisé «eshops.mu». Qu'est-ce que eshops.mu et qu'offre-t-il ?

https://www.eshops.mu - avec un s - est une plateforme que nous avons lancée en urgence dans le cadre de notre Corona Emergency Program en partenariat avec les principales banques mauriciennes. L'idée est simple. Nous offrons un site e-commerce gratuit, sans astérisque avec des pièges légaux en petits caractères, je précise, aux marchands, et prêt en 48 heures. Les tarifs sont simples. Toute l'offre est gratuite et il n'y a qu'un frais par transaction, qui est drastiquement bas et jamais vu dans le monde du e-commerce mauricien actuel. Les banques partenaires et MIPS ont joué le jeu drastiquement en cette période de crise majeure et ont tout fait pour proposer les frais les plus faibles possibles et de loin par rapport à des temps plus sereins. Donc, le marchand, en 48 heures, se trouve doté d'une plateforme de vente en ligne opérationnelle et peut enclencher ses premières commandes.

Terminé les cafouillages de commandes par téléphone, WhatsApp et Facebook. Tout est drainé et rationalisé via notre plateforme eshops.mu, ce qui facilite grandement la gestion des commandes et des livraisons. Les marchands ont accès à un back office complet afin de gérer commandes, Refund et statistiques, tout cela sous forme professionnelle d'export Excel ou CSV. Un de nos marchands restaurateurs a déclaré que notre système a changé sa vie car il ne passe plus ses journées à compiler des tableaux Excel pour ses commandes. Les frais publicitaires pour faire connaître la plateforme eshops.mu sont entièrement à la charge de MIPS. Ce qui mène instantanément à un trafic important auprès des différents marchands présents sur eshops.mu, qui se compte désormais en centaines de milliers de connections par jour.

Dans la pratique, comment ce Corona Emergency Programme fonctionne-t-il ?

Il permet à un marchand qui souhaite vendre online d'avoir son propre site Web e-commerce à lui sous sa propre marque en 48 heures. Ce site e-commerce inclut le paiement en ligne par carte de débit ou de crédit en temps réel. L'argent est versé sur son compte bancaire directement. Ce délai inclut les délais bancaires des banques associées afin que ce marchand ait son compte bancaire e-commerce et son Approval UP, Live & Running dans le délai de 48 heures. Les principales banques mauriciennes se sont jointes à nous pour apporter leur contribution et nous concocter un partenariat solide, fiable et bon marché. Si le marchand dispose déjà de sa plateforme sans paiement en ligne, nous pouvons l'intégrer à l'écosystème encore plus rapidement. Nous sommes actuellement compatibles en 30 minutes avec les systèmes Woocommerce, Prestashop, Magento et Shopify.

Dernier détail : nous offrons aussi du in App payment compatible Android et iOS aux marchands, qui ont déjà une application mobile. Notre offre s'adresse à tous les marchands pouvant vendre quelque chose qui soit nécessaire à la population. J'insiste sur le TOUS. Nous avons aussi bien d'énormes marchands (distributeurs et gros supermarchés) qui se pressent à la porte mais également des petits planteurs, supérettes, restaurants ou petits distributeurs de produits essentiels à petite échelle. La stratégie MIPS et eshops.mu est la délocalisation de la pression marchande. Autrement dit, il est dans l'intérêt de tous d'enlever la pression sur les «gros», qui mathématiquement ne pourront jamais contenter toute la population !

Il faut pousser le e-commerce local dans le sens local très localisé dans les petites régions un peu partout dans l'île. Afin que des petites supérettes ou petits restaurateurs puissent fournir la population proche de chez eux et ainsi soutenir la microéconomie locale. Ceci est un simple bon sens mathématique. Je lance donc un appel à tous les marchands qui se sentent mis de côté en ce moment et qui n'ont plus de travail à s'enregistrer. Même s'ils pensent ne pouvoir honorer que 20 commandes par jour, ce n'est pas grave, cela fait déjà 20 familles nourries dans leur localité ! Et 20 personnes de moins dans les files d'attente des gros supermarchés. Ils peuvent s'enregistrer sur le site.

Dites-nous en un peu plus à propos de vos clients ?

MIPS traite les écosystèmes de paiements de plusieurs centaines de marchands allant des services publiques comme le Central Electricity Board ou la Central Water Authority aux grosses chaines hôtelières, en passant par des petites et moyennes entreprises plus humbles mais tout aussi utiles à notre économie locale. Dans le cas particulier de eshops.mu et du Corona Emergency Program, nous avons eu plusieurs dizaines de déploiement en une semaine, une cinquantaine en attente immédiate. La typologie de ces marchands varie des très gros distributeurs ou supermarchés aux supérettes, et petits restaurateurs ou petits distributeurs. Encore une fois je lance un appel à tous pour décentraliser rapidement la pression qui pèse uniquement sur les gros bien que ces derniers aient aussi leur rôle à jouer dans l'écosystème.

Le plus gros problème avec les commerçants qui ont proposé des articles de consommation courante en ligne concernait l'approvisionnement et la livraison. Quelle garantie fournissez-vous que ces deux problèmes ne se poseront pas avec eshops.mu?

Des partenaires de logistiques se sont aussi associés à nous et au projet eshops.mu pour aider les marchands rejoignant ce programme au cas où ces derniers n'aient pas de logistique eux-mêmes. La livraison est un goulot d'étranglement intense en ce moment et de nombreux permis devraient être délivrés aux petits marchands pour qu'ils puissent s'organiser eux-mêmes pour livrer la population mauricienne. Il y a inévitablement des problèmes qui surviennent et qui sont inhérents à cette situation sans précédent de crise mondiale que nous vivons actuellement. C'est pour cela que j'appelle aussi à la bienveillance des Mauriciens. Rien ne sera parfait car nous sommes en crise. Il y a juste des gens de bonne volonté, qui essaient de faire de leur mieux afin de trouver des solutions pour faciliter la vie de leurs compatriotes en préservant la santé du plus grand nombre.