Soudan: Wali de l'Ouest-Darfour salue le rôle des forces conjointes soudano-tchadiennes

- Les forces conjointes soudano-tchadiennes ont lancé, en coopération avec le Projet de l'eau et de l'environnement et un certain nombre d'organisations internationales et locale travaillant dans l'État de l'Ouest-Darfour, une initiative pour sensibiliser à la pandémie de Coronavirus et distribuer des quantités de matériel de prévention.

Le Wali chargé de l'Etat de l'Ouest-Darfour général Dr Rabie Abdullah Adam a salué les grands rôles joués par les forces conjointes soudano-tchadiennes envers la société, et leur mission fondamentale de préserver la sécurité et la stabilité et de diffuser la paix sociale parmi les populations frontalières conjointes.

Il a souligné que l'adoption des forces conjointes de cette initiative confirme son intérêt pour les questions de la patrie et des citoyens et sa préoccupation pour la sécurité des citoyens des deux côtés sur la frontière.

Pour sa part, le commandant des forces conjointes soudano-tchadiennes, général de brigade Saad al-Baloula a déclaré que la campagne ciblait les zones de foules et la surpopulation et les institutions et fournissait 30 lavabos et des désinfectants et stérilisateurs pour aider la communauté à réduire les risques de la pandémie de Coronavirus.