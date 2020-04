Madagascar: Impact du coronavirus - JB garde la totalité de ses employés malgré la crise

Pour une fois, l'entreprise JB, qui a toujours gardé ses secrets industriels, a ouvert ses portes aux journalistes. Histoire de montrer comment l'entreprise fait face aux aléas de l'épidémie de coronavirus.

Prise de température dès l'entrée de l'usine. Lavage des mains avant d'enfiler blouse, masque et chapeau en tissu. Lavage des mains une seconde fois, ou pulvérisation avec une solution alcoolisée à chaque entrée d'un local, et surtout dans les centres de production, ainsi que respect de la distanciation sociale d'un mètre... Toutes les mesures sanitaires anti covid-19 sont respectées au sein de JB, l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires de Madagascar, qui a continué à maintenir ses activités malgré les contraintes liées à l'épidémie de coronavirus. « On doit faire face à cette situation exceptionnelle qu'est l'état d'urgence sanitaire, en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires et sociales demandées par les autorités », explique le responsable de production de JB.

Et si cette entreprise du groupe Basan bien connue dans la biscuiterie et la confiserie a décidé de continuer à produire dans un contexte difficile, c'est avant tout pour l'intérêt des consommateurs et des employés. « Nous enregistrons actuellement une baisse de 50% des ventes, mais l'entreprise continue à tourner et les 1 200 emplois qu'elle compte sont maintenus ». En effet, JB procède par rotation de 300 employés qui font tourner quotidiennement les unités de production. « Pour veiller au plein-emploi et préserver les intérêts des salariés permanents, nous avons été contraints d'adapter les postes en fonction de la baisse importante de la production ». Tous les salariés gardent leurs rémunérations et avantages.

Coûts supplémentaires. Mais cette continuité de la production dans un contexte exceptionnel n'est pas sans provoquer des coûts supplémentaires. En effet, le respect des mesures sanitaires impose des initiatives non prévues. Une cellule de crise interne covid-19 a été mise en place et une campagne de communication a été lancée pour faire connaître au personnel les mesures de prévention et de protection, notamment en matière de gestes barrières. L'achat de 6 000 masques et le transport des employés habitant loin de l'usine ont également provoqué des dépenses supplémentaires.

Bref, JB s'adapte à la situation pour maintenir ses activités dans des conditions normales d'une entreprise agroalimentaire, dont les exigences sont très pointues en matière de sécurité et d'hygiène. « Nous avons déjà cette habitude de travailler dans des conditions extrêmes de sécurité et d'hygiène, mais elles ont été renforcées depuis le début de l'épidémie ». C'est ainsi par exemple que la prise systématique de température est de mise, avec l'orientation des cas affichant plus de 37,5 degrés vers une zone de confinement, avant la prise en charge par un médecin. Les visiteurs exceptionnels sont par ailleurs soumis à une enquête de traçabilité. En somme, et à l'instar des autres entreprises qui continuent à fonctionner avec les conditions difficiles imposées par les mesures sanitaires, JB investit pour satisfaire les consommateurs et sauvegarder des emplois.