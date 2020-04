Soudan: La Banque Centrale du Soudan décide de cesser de traiter directement avec le public

Khartoum — La Banque Centrale du Soudan a décidé de cesser de traiter directement avec le public dans toutes les succursales de banques opérant dans l'État de Khartoum et dans d'autres États fédérés où le couvre-feu global est appliqué, à partir de mardi 21 avril, conformément aux lignes directrices de l'État qui vise à limiter la propagation de l'infection par le Coronavirus, à la lumière de la fréquence croissante des infections, et en vue d'assurer la sécurité du public et du personnel bancaire.

La banque a précisé dans une circulaire de presse que les banques continueront à entretenir et à alimenter les guichets automatiques (ATM) et à effectuer des ajustements de paiement électronique jusqu'à nouvel ordre, et les directeurs de banque doivent spécifier le nombre minimum de travailleurs qui travaillent tout en prenant des précautions de sécurité et de santé.

Selon la circulaire, la Banque Centrale du Soudan continuera de suivre la situation sanitaire et d'émettre des instructions et des directives en temps opportun.