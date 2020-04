Soudan: Instructions pour la police pour contrôler la distribution de farine et de carburant

Khartoum — Le Comité Suprême des Urgences Economiques (CSUE) a souligné dans sa directive lundi que les forces de police soudanaises et les autres forces de sécurité surveillent le flux et la distribution de farine, de pain et de carburant et traitent toute pratique de violation qui affecte l'arrivée de biens stratégiques aux citoyens.

L'ambassadeur Omar Manis, ministre de la présidence du Conseil des ministres a annoncé que le (CSUE) couvrira tous les besoins du pays en carburant et en blé en plus de répondre aux besoins du secteur de l'énergie et de l'électricité pour assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité au cours de la période à venir et du mois de Ramadan.

Le porte-parole du CSUE a déclaré lundi soir dans un communiqué de presse à (SUNA) que ce qui a été accompli est le résultat de réunions intensives tenues au cours des derniers jours du CSUE pour les urgences économiques dirigé par Lt-Gen. Mohamed Hamdan Daglo, vice-président du Conseil Souverain de Transition et le président suppléant du comité le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk.