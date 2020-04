Soudan: Le Comité Suprême des Urgences Économiques (CSUE) annonce la Fourniture des besoins

Khartoum — Le Comité Suprême des Urgences Economiques (CSUE) dirigé par Lt-Gen. Mohamed Hamdan Daglo, premier vice-président du Conseil Souverain de Transition et président suppléant Premier ministre Dr Abdullah Hamdouk a affirmé la satisfaction de tous les besoins du pays dans les secteurs vitaux qui comprennent le carburant (essence, gazoline , gaz de cuisine et carburéacteur).

L'ambassadeur Manis, ministre des Affaires du Cabinet et porte-parole du Comité a déclaré lundi soir dans un communiqué de presse (SUNA) que les besoins en blé et les besoins du ministère de l'énergie et des mines étaient également garantis pour assurer la continuité de l'approvisionnement électrique pour la prochaine période, y compris le mois sacré du Ramadan, indiquant que le comité avait dirigé Les forces de police et les services de sécurité doivent surveiller le flux des marchandises et des matériaux nécessaires aux citoyens et empêcher tout détournement et toute altération de ceux-ci, en particulier lors de leur transport du Port-Soudan à l'intérieur du pays et des canaux de distribution.

Manis a déclaré que le comité avait repris l'entreprise de lingots d'or dans le domaine aurifère et avait été remis au ministère des Finances et de la Planification économique, notant qu'il note récemment qu'il y a des personnes faibles qui manipulent le carburant, en particulier l'essence allouée aux industries et à la saison agricole.

Le porte-parole du porte-parole a déclaré que le comité et toutes les agences de l'État apprécient et comprennent les conditions difficiles que traverse le pays, indiquant que les mesures strictes prises par le CSUE sont suffisantes pour sortir le pays des conditions difficiles vécues par les citoyens.