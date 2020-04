Algérie: Coronavirus - 89 nouveaux cas confirmés et 9 nouveaux décès en Algérie

Alger — Quatre-vingt-neuf (89) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et neuf (09) nouveaux décès durant les dernières 24 heures ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2.718 et celui des décès à 384, a indiqué lundi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

S'exprimant lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de l'épidémie, le Dr Fourar a précisé que le nombre de personnes guéries a atteint 1.099, dont 52 au cours des dernières 24 heures. Il a relevé que 55 % de l'ensemble des personnes guéries résidaient dans les wilayas d'Alger et Blida.

Il a ajouté que dans 23 wilayas aucun cas n'a été enregistré ce lundi, tandis que dans 15 autres wilayas entre 1 et 3 nouveaux cas ont été comptabilisés et dans 9 autres plus de 4 cas.

Concernant les tranches d'âge de l'ensemble des cas confirmés dans 47 wilayas, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie a fait savoir que les personnes âgées entre 25 ans et 60 ans en représentaient 54 %, alors que les 60 ans et plus en représentaient 37 %.

A propos des 384 décès enregistrés à ce jour, le Dr Fourar a indiqué que 51 % étaient survenus dans les wilayas de Blida et Alger et 64,3 % des personnes décédées étaient âgées de 65 ans et plus.

Il a également précisé que le nombre de patients sous traitement étaient de 4.205, dont 1.587 cas confirmés par analyses de laboratoire et 2.618 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, alors que 36 patients sont en soins intensifs.