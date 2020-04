Maroc: Le pays demeure la puissance occupante de la dernière colonie en Afrique

New York — Le représentant du Front Polisario auprès des Nations unies, Sidi Mohamed Omar, a soutenu que toutes les organisations internationales, politique et juridique, ont affirmé qu'il n'y a aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et le Maroc qui demeure la puissance occupante de cette dernière colonie en Afrique.

Dans un texte publié par l'Agence de presse sahraouie (SPS), intitulé : "Déconstruire les allégations de propagande marocaine sur le Sahara occidental", le diplomate sahraoui est revenu sur une déclaration de l'ambassade du Maroc en Afrique du Sud, relayée par l'agence de presse MAP au lendemain de la déclaration de Pretoria qui a réaffirmé son soutien à l'exercice du peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination.

"Les contenues de la déclaration de l'ambassade du Maroc en Afrique du Sud, relayée par la MAP, sont à déconstruire point par point", a souligné M. Sidi Omar, dans sa contribution, rappelant d'emblée qu'"Il est incontestable que le Sahara occidental a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies et, par conséquent, à l'ordre du jour de la Quatrième Commission et du Comité spécial de l'AG de l'ONU sur la décolonisation (C-24), depuis 1963 en tant que territoire non autonome auquel s'applique la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance des pays et des peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l'Assemblée, du 14 décembre 1960), comme expressément établi dans toutes les résolutions de l'Assemblée générale".

"En réponse à la soi-disant marche verte par laquelle le Maroc a commencé son offensive expansionniste contre le Sahara occidental, le 6 novembre 1975, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté à l'unanimité la résolution 380 (1975) du que le CSNU, dans les paragraphes du dispositif, "1. regrette la célébration de la marche, 2. Lance un appel au Maroc pour qu'il retire immédiatement tous les participants à la marche du territoire du Sahara occidental", a encore appelé le diplomate sahraoui.

Au paragraphe 6 du dispositif de la même résolution, le diplomate relevé que a l'AG de l'ONU "appelle le Maroc à rejoindre le processus de paix et à mettre fin à son occupation du territoire du Sahara occidental".

Le Maroc, puissance occupante

Le Maroc "ne peut être autre chose qu'une puissance occupante au Sahara occidental malgré les efforts du régime marocain et de ses apologistes pour convaincre la communauté internationale du contraire", a encore souligné M. Sidi Omar. Par conséquent, lorsque l'Afrique du Sud et de nombreux pays, organisations et individus dans le monde décrivent le Sahara occidental comme "la dernière colonie en Afrique", ils affirment simplement un fait établi.

En fait, rappelle le diplomate sahraoui, la CIJ a noté dans son avis que "par conséquent, même en tenant compte de la structure spécifique de l'Etat chérifien, les éléments examinés jusqu'à présent n'établissent aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et cet Etat".

Pour conclure son raisonnement juridique sur la question à l'examen, M. Sidi Omar, a indiqué que la CIJ établit clairement, au paragraphe 162, que "la conclusion de la Cour est que les documents et informations qui lui sont présentés n'établissent aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental et le Royaume du Maroc ou l'entité mauritanienne. Par conséquent, la Cour n'a pas trouvé de liens juridiques de cette nature susceptibles d'affecter l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale dans la décolonisation du Sahara occidental et, en particulier, le principe de l'autodétermination par l'expression libre et authentique de la volonté des peuples du territoire".

"Ce principe reste l'épine dorsale des efforts continus des Nations Unies pour résoudre le conflit au Sahara occidental", a souligné M. Sidi Omar.

L'UA, un partenaire à part entière de l'ONU

Abordant le rôle de l'Union africaine dans la résolution du conflit au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, le diplomate a expliqué que "l'ONU comprend 193 Etats membres et leurs déclarations sur la question du Sahara occidental, tant à l'AG qu'à sa Quatrième Commission, sont là pour tous. En aucun cas ces déclarations n'indiquent une opinion majoritaire en faveur de ce qu'affirme la déclaration marocaine".

"Nulle part dans la décision 693, l'UA ne parle de l'exclusivité du processus des Nations Unies" par rapport à la question du Sahara occidental car, souligne-t-il, en tant qu'organisation régionale, "l'UA est responsable de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent conformément à la loi constitutionnelle de l'UA et à la Charte des Nations Unies (chapitre VIII)".