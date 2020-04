Gambie: La décision du Président Macky Sall sera appliquée dans toute sa rigueur

Son Excellence Mr Bassirou Sene, Ambassadeur du Sénégal en Gambie a affirme que la déclaration du président concernant l'assistance et l'aide aux membres de la diaspora sera effectivement appliquée. Il a par conséquent demande aux citoyens sénégalais résidant en Gambie de rester sereins.

L'ambassadeur Sene a fait cette déclaration dans une interview donnée a ce journal vendredi dernier.

Il serait bon de rappeler que le Président Sall a mis une somme de 12 milliards de Francs CFA a la disposition de la diaspora.

Le Sénégal a enregistre son premier cas de Covid-19 le 2 Mars 2020 et le Président Sall a pris des lors une série de mesures en vue de combattre le virus et apporter un soutien aux citoyens vivant a l'intérieur et à l'extérieur du Sénégal.

Parmi les mesures prises par le Président, figure l'allocation de mille milliards de Francs CFA au comite charge de la lutte contre la pandémie. Les entreprises et les familles de ceux qui sont affectes sont aussi bénéficiaires de cette assistance financière.

L'ambassadeur Séne a dit que le formulaire d'inscription pour bénéficier de cette assistance sera disponible en ligne a partir du samedi 18 Avril 2020.

« Nul ne pourra bénéficier de l'assistance si la demande n'est pas faite en ligne » a-t-il souligne, disant qu'il n'y a que ceux qui feront la demande en ligne qui bénéficieront de cette assistance.

Il a par conséquent encourage tous les Sénégalais de la diaspora a faire la demande en ligne, notant que ceux faisant la demande en ligne recevront un reçu attestant de la prise en compte de leur demande.

Il les a aussi implore de bien garder leur reçu en attendant l'invitation de venir toucher leur argent.

«Toute personne ayant besoin d'assistance dans la diaspora doit faire l'enregistrement sur une plateforme en ligne de Dakar et lorsque toutes les demandes seront reçues, alors il sera pris une décision quant au partage de l'argent » a-t-il remarque.

Il a dit que la plateforme sera communiquée a tous les Sénégalais résidant en Gambie a la réception du communique.

Il a informe les concitoyens sénégalais que l'application doit être faite soit a la maison, soit au bureau ou dans un cyber-cafe afin d'empêcher un rassemblement important devant les portes de l'ambassade.

Cependant, l'ambassadeur Sène a répété qu'ils n'ont pas encore reçu les dites sommes de Dakar.

« L'argent, c'est bien mais la vie est encore mieux » a-t-il dit aux Sénégalais résidant en Gambie qu'il a par conséquent implores de rester a la maison, de respecter la mise-en-garde et conseils de l'OMS. Se laver régulièrement les mains, porter les masques et respecter les mesures de distanciation sociale. « Nous devons nous protéger et aussi protéger nos familles ».

Il a déclaré que les sommes perçues permettront aux familles de garantir leur quotidien car certains sénégalais résidant en Gambie ont vu leurs activités considérablement réduites en raison de l'Etat d'urgence.

Cependant, il les a conseille d'utiliser les fonds uniquement a des fins familiales jusqu'à ce que la pandémie soit vaincue et les activités économiques reprennent.

Il est estime qu'environ huit cent mille a un million de Sénégalais vivent actuellement en Gambie.