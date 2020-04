Sénégal: COVID-19 - Amadou Hott annonce des pertes de recettes de 340 milliards de FCfa

Invité de l'émission dominicale d'Iradio, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, est largement revenu, prévisions chiffrées à l'appui, sur les impacts négatifs du coronavirus sur l'économie sénégalaise.

On ignore quand le monde se débarrassera du Covid-19, mais ce qui est déjà sûr et certain, c'est que cette pandémie continuera de peser sur les économies des pays pour longtemps.

Par exemple, au Sénégal, les pertes de recettes fiscales sont tablées à 340 milliards de FCfa, a indiqué le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Amadou Hott était, hier, l'invité de l'émission dominicale « Jury du dimanche » d'Iradio.

Pour compenser ces pertes, l'État compte faire une économie budgétaire de 159 milliards de FCfa et puiser 178 milliards de FCfa dans le fonds Covid-19 estimé à 1000 milliards de FCfa et qui servira à financer le Plan de résilience économique et sociale (Pres).

Ledit fonds sera alimenté par les contributions de bonnes volontés, des partenaires au développement sous forme de prêts concessionnels et de dons de collaborateurs multilatéraux et bilatéraux, tels que l'Union européenne et l'Allemagne qui ont promis des dons importants, mais aussi par un réajustement budgétaire qui permettra d'économiser 159 milliards de FCfa.

« Chaque institution et chaque ministère fera un effort pour couper sur les dépenses de fonctionnement et sur les celles qui n'ont plus leur raison d'être comme les voyages et les missions.

Le financement de ce plan inclut également de compenser les pertes de recettes fiscales à hauteur de 178 milliards de FCfa, parce qu'on s'attend à des pertes de de 340 milliards de FCfa, et le reste sera compensé par les économies budgétaires de l'ordre de 159 milliards de FCfa », a dit le ministre.

Amadou Hot a rappelé que l'objectif de ce plan est d'avoir d'abord la « bonne riposte sanitaire » ; d'où l'enveloppe de 64 milliards de FCfa dégagée pour appuyer le ministère de la Santé et de l'Action sociale et les forces de défense et de sécurité.

Ensuite, la résilience des populations les plus vulnérables ; ce qui explique l'enveloppe de 100 milliards de FCfa, dont 69 milliards de FCfa pour l'achat de vivres, 15,5 milliards de FCfa pour payer les factures d'électricité de la tranche sociale, 3 milliards pour le paiement des factures d'eau de la tranche sociale et 12 milliards de FCfa pour soutenir la diaspora.

TAUX DE CROISSANCE

« Si la crise persiste, on peut aller plus bas que 3 % »

Après un cycle de taux de croissance de 6 % depuis 5 ans, le Sénégal va vers un taux de croissance de 3 %, voire moins, à cause du Covid-19.

Cette prévision de croissance est basée sur l'hypothèse d'une reprise timide à partir du mois de juillet 2020. Cependant, si la crise persiste et va au-delà de cette date, le taux de croissance du Sénégal pourrait « aller plus bas », a prévenu le ministre de l'Économie. Pour autant, Amadou Hott n'a pas envisagé un taux négatif ou une récession.

« Notre économie est relativement résiliente, elle n'est pas trop dépendante des cours des matières premières comme le pétrole.

Cela peut aller plus bas si la reprise n'est pas au rendez-vous en juillet. Pour l'année 2020, on avait tablé sur un taux de croissance de 6,8 %. Donc, nous perdrons, au minimum, quatre 4 points de pourcentage à cause du Covid-19 », a-t-il dit.

SOUTIEN RAPIDE À LA TRÉSORERIE

200 milliards de FCfa ventilés dans les banques

Dans les dispositifs économiques mis en place par l'État pour soutenir les entreprises, il y a la facilité de « trésorerie rapide », d'un montant de 200 milliards de FCfa, en collaboration avec les banques.

« L'État s'engage à hauteur de 70 milliards de FCfa en dépôt dans les banques rémunérés à taux zéro. La Bceao permettra aux institutions bancaires de refinancer à 2,5 % par année ; ce qui fera un taux de sortie pour ce genre de crédit de trésorerie à 3,5 % maximum.

Ce prêt aura une maturité de 6 ans incluant un moratoire d'un an pour permettre aux entreprises de sortir de la crise et de rembourser sur une durée de 5 ans », a expliqué Amadou Hott. Toutes les entreprises qui ont une baisse de chiffre d'affaires de 33 % au minimum seront éligibles.

Elles peuvent aller directement voir leurs banquiers. Ce qui est prévu, c'est des crédits mensuels pour couvrir les charges incompressibles comme les salaires, le loyer, les factures pendant 3 à 4 mois.

Après, l'entreprise va rester un an sans rembourser. Mais, à partir du 12ème mois, elle commencera à rembourser sur 5 ans », a poursuivi le ministre. Il a fait savoir que le montant des renoncements des impôts sur les salaires est de 15 milliards de FCfa.

De même, la suspension du paiement de la Tva coûtera à l'État 15 milliards de FCfa. Toutes les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de FCfa et qui sont affectées par la pandémie de Covid-19, quel que soit leur secteur, bénéficient d'un report fiscal.

Concernant les reports d'échéance dans les banques, ils ne concernent que les travailleurs des entreprises affectées par le coronavirus et qui ne reçoivent que 70 % de leur salaire net. Cela veut dire que tout travailleur qui continue à percevoir l'intégralité de son salaire, les fonctionnaires par exemple, ne peut prétendre à cette facilité.

Vers une industrie pharmaceutique « plus dynamique »

« Il faut rendre notre industrie pharmaceutique plus dynamique en aidant les entreprises en difficulté », a affirmé Amadou Hott. En ce sens, il a révélé qu'il y a des discussions avancées avec certains acteurs institutionnels et avec les banques sur l'entreprise pharmaceutique Médis qui traverse des difficultés.

« Nous avons promis de l'appuyer avec la Caisse des dépôts mais également à travers des banques et le Fonsis qui pourrait prendre une certaine participation dans la société.

Les partenaires qui sont à l'étranger ont décidé d'apporter une partie des besoins en financement et l'autre partie sera financée par les banques. Nous suivons ce dossier de très près », a indiqué le ministre de l'Économie.

Il a ajouté que le Gouvernement travaille à ce que certains goulots qui étranglent ce secteur puissent être levés.

M. Hott faisait référence à certaines autorisations que l'État doit accorder à une société qui investit dans la pharmacie, notamment la « fameuse » autorisation de mise sur le marché. « On doit trouver les moyens de délivrer cette autorisation de manière plus rapide », a-t-il estimé.

Le service de la dette commerciale du Sénégal estimée à 470 milliards de FCfa

Le montant du service de la dette commerciale ou privée du Sénégal (eurobonds, dette envers les banques commerciales internationales... ), est de 470 milliards de FCfa, d'après le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Si on l'élargit à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, ce montant est de 38 milliards de dollars « entre seulement cette année et l'année prochaine ».

Et Amadou Hot de préciser que le Chef de l'État n'a jamais envisagé l'annulation de la dette commerciale. « Il a parlé de réa-arrangement pour que nos pays puissent respecter leurs engagements de payer le service », a précisé Amadou Hott.

Selon lui, il faut trouver un mécanisme innovant qui permette de repousser le paiement de cette dette privée. « On y travaille au niveau africain.

Cela peut se faire à travers, par exemple, une structure spéciale qui va lever des financements concessionnels de très long terme.

Elle va payer le service de la dette privée sur deux ans à la place des pays qui le souhaitent et qui rembourseraient sur 25 ans à des taux concessionnels », a-t-il affirmé.