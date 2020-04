Sénégal: Village pilote du Lac Rose - Un centre de resocialisation pour enfants en rupture familiale

Le «Village pilote » du Lac Rose, un havre de paix pour enfants de la rue. Cet espace qui s'étend sur plusieurs hectares accueille, depuis plus de dix ans, ces enfants. Ils sont soignés et abrités dans ce refuge qui dispose de toutes les commodités pour l'épanouissement de ces gamins en rupture familiale.

Un oasis en plein désert. C'est ainsi qu'on peut décrire le «Village pilote » du Lac Rose qui accueille, depuis plusieurs années, des enfants de la rue qui étaient abandonnés à leur triste sort, des drogués, des «fakhemen » (fugueux). Bref, tous les enfants perdus qui avaient élu domicile dans la rue. Jeudi 16 avril 2020. Le soleil jette ses derniers rayons sur la terre sablonneuse du Lac Rose.

À la tombée du crépuscule, un groupe de jeunes s'entraîne sur un terrain sablonneux. Par petits groupes, ils font le tour de l'enceinte sous le regard de Loïc Treguy, fondateur du village et Faty Diop, la responsable de l'insertion professionnelle et projet psycho-social. Tout le décor du centre renvoie à la vie au village.

L'espace est sans mur de clôture. Les chiens dans la cour, les constructions en forme de cases avec de la paille sur les toits, les arbres, le jardin maraîcher derrière. Un endroit idéal pour accueillir ces enfants habitués à une liberté totale.

Avec son équipe, M. Tréguy attend la délégation du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants.

Depuis le lancement du projet de protection des enfants contre le Covid-19, «Village pilote » accompagne le gouvernement dans le retrait et le confinement des jeunes en situation de rue. Mais ce travail, Loïc Treguy et son équipe le mènent depuis bientôt une trentaine d'années.

C'est en 2008 que ce Français de souche a créé «Village pilote » dans la bande sablonneuse du Lac Rose avec comme objectif de «recréer les liens familiaux » pour les enfants de la rue. «Des balles perdues », selon l'expression utilisée par le fondateur.

Selon lui, un enfant qui n'a plus de lien familial est comme une balle perdue. Il fait de la rue son domicile et peu devenir un danger pour la société.

Depuis 2008, Loïc Treguy accueille ces enfants. Leur âge est compris entre cinq et 20 ans. Ces petits arrivent dans le centre très violents. Ils s'insultent, se battent. Ils sont d'abord accueillis sous une tente.

C'est le lieu de passage pour tous les pensionnaires du village. Cette tente ressemble un peu plus à leur milieu d'origine. Il y a à l'intérieur de petits matelas appelés «mergadou ». Ils vont y passer six longs mois pour mieux s'adapter avant de rejoindre un autre logement plus luxueux comme «Oasis ».

Ce dernier se trouve dans un bâtiment en dur avec des lits bien superposés. Au «Village pilote », les enfants doivent apprendre à jouer, à travailler pour réussir et refaire leur vie.

Formation aux métiers et à la vie

Chaque jour, ils sont en contact permanent avec des éducateurs qui doivent leur faire oublier leur vécu dans la rue.

Le centre compte plus d'une cinquantaine d'éducateurs. Ces derniers sont chargés d'assurer le suivi de ces enfants qui étaient en situation de rue. Ils assurent leur éducation, leur formation.

Dans le centre, ces enfants qui étaient en rupture avec leurs familles, qui prenaient de la drogue ou qui étaient victimes d'abus sexuels, sont formés à plusieurs métiers : la maçonnerie, la cuisine, le jardinage, la menuiserie métallique et de bois, la plomberie... Ils apprennent à la fois tous ces métiers. Ces enfants dont la plupart n'ont jamais fait les bancs apprennent même à lire et à écrire.

Ce qui fait, d'après Loïc Treguy, que tous les enfants de «Village pilote » sont polyvalents. Ils peuvent exercer plusieurs métiers.

Cela facilite, par ailleurs, leur insertion professionnelle. Ces enfants qui avaient élu domicile dans la rue et dont l'avenir était compromis, parviennent à s'insérer dans le monde de l'entreprise et devenir autonomes.

D'après M. Treguy, beaucoup travaillent dans des sociétés comme Kirène avec des contrats en bonne et due forme.

Certains sont recrutés dans le refuge comme éducateur. Que du chemin parcouru par les éducateurs pour y arriver ! «Il faut énormément de compétence pour arriver à les remettre sur les rails », reconnaît M. Treguy.

Retour en famille

Au-delà de la réinsertion professionnelle, «Village pilote » travaille au retour en famille de ces enfants. Beaucoup d'entre eux ont retrouvé leurs parents et ont des liens très affectifs avec eux. Cependant, beaucoup d'entre eux, une fois dans le centre, refusent de décliner leur vraie identité.

Ils se présentent sous de faux noms. Mais avec le temps et le lien de confiance tissé avec les éducateurs, certains donnent leurs vrais noms.

Ce qui facilite le travail de recherche pour retrouver la famille. Faty Diop, la responsable de l'insertion professionnelle et projet psycho-social informe qu'à la date du 16 avril 2020, 218 jeunes sont dans le centre.

Une trentaine devrait le rejoindre dans le projet de protection des enfants contre le Covid-19. Loïc Treguy s'est fixé comme but ultime de les sauver de ce destin : «plus d'enfants dans la rue, plus d'enfants en prison ».

«Nous sommes fiers de ce travail énorme. Nous sommes conscients de votre contribution remarquable à la prise en charge de l'humain à travers ce cadre intégrateur et adapté », s'est réjoui le secrétaire général du ministère de la Femme. Mame Ngor Diouf s'est dit «impressionné » et «reconnaissant » du travail réalisé par «Village pilote ».

Une majorité de Sénégalais, 25% de Bissau-guinéens

Il n'y a pas que des enfants sénégalais à «Village Pilote » situé au Lac Rose. Le centre est un lieu de brassage avec des enfants qui viennent de partout.

Au «Village pilote », les Sénégalais représentent d'abord la plus forte communauté. Ensuite, il y a les Bissau-guinéens qui font 25%. On y trouve, cependant, des Maliens, des Ivoiriens, des Mauritaniens etc.

Un vivier de rugbymen

Le rugby est la discipline sportive la plus prisée par les enfants pensionnaires du «Village pilote ». Tous les soirs, il y a des séances de rugby dans cet espace sablonneux. Aujourd'hui, «Village pilote » est un vivier de talents dans cette discipline.

«En rugby, nous avons cinq gamins sélectionnés en équipe nationale et on a des dizaines de gosses qui étaient en sélection nationale de rugby à 7 ans et ont voyagé en Tunisie, en Ouganda.

On a refait leur état civil parce que c'est un gros travail qui nous prend beaucoup de temps. Parfois, il n'y a même pas d'acte de naissance », a informé le fondateur Loïc Treguy. Deux jeunes formés dans le centre ont aussi obtenu des contrats de deux clubs français.