Sénégal: Macky Sall demande à Donald Trump de réviser sa position sur l'OMS

Après son passage sur France 24 et Radio France internationale (Rfi) vendredi dernier, le Chef de l'État, Macky Sall, a accordé un entretien, diffusé ce week-end, à la chaine francophone TV5. Il a notamment demandé au Président américain, Donald Trump, de réviser sa position de ne plus contribuer au financement de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), en suspendant sa décision jusqu'à la fin de la pandémie de Covid-19.

Le Président Macky Sall qui a accordé un entretien à la chaine de télévision francophone TV5, le week-end, a demandé à son homologue américain de suspendre sa décision de ne plus s'acquitter de sa contribution financière à l'Organisation mondiale de la santé (Oms).

«Parlant de l'Oms, je saisis cette tribune pour demander au Président Donald Trump de réviser sa position, ne serait-ce que de suspendre sa mesure jusqu'après la pandémie.

Après, nous aurons certainement le temps d'approfondir les questions que les États-Unis ont posés», a-t-il déclaré. Le Chef de l'État l'a donc invité à soutenir la contribution américaine «pendant que nous sommes dans cette phase de la pandémie».

Il a rappelé que «l'Oms accompagne un certain nombre de pays dans le conseil et le travail. Et si elle n'arrive toutefois pas à avoir tous les moyens, cela impactera les pays les moins riches». «C'est une invite et j'espère que je serai entendu», a poursuivi Macky Sall qui ne désespère pas tout de même.

Annulation de la dette publique des pays africains

Évoquant la question de la dette des pays africains, le Président a souligné que la Chine détient 40 % de la dette africaine, soit environ 133 milliards d'euros.

Au-delà de cet appel lancé à l'ensemble des leaders du G20, qui inclut Xi Jinping, Macky Sall, en sa qualité de co-président du Forum de coopération Chine-Afrique (Focac), dit avoir saisi le Président chinois «pour renforcer le soutien de la Chine à l'Afrique».

Il s'est aussi adressé à la communauté francophone qui regroupe 350 millions de locuteurs à travers le monde, demeurant optimiste que les pays vont vaincre le Covid-19 «pour une humanité nouvelle, plus solidaire, un monde qui redéfinira ses priorités puisque tous les pays sont devenus fragiles face à la pandémie».

La proposition du Chef de l'État d'annuler la dette publique africaine et de réaménager celle privée a été soutenue par plusieurs personnalités dont le Président français Emmanuel Macron, la Chancelière allemande Angel Merkel et le Pape François, mais aussi des institutions comme celles de Bretton Woods.

Le G20 a proposé un moratoire dans ce sens. Macky Sall qui a salué toutes ces mesures les qualifie de «gestes importants mais pas suffisants».

En effet, il faut, selon lui, renforcer la solidarité mondiale, faire en sorte que les systèmes de santé soient résilients partout dans le monde, afin que les effets du Covid-19 soient atténués tant sur le plan économique que social.

«Nous avons besoin que la solidarité se poursuive (... ) ce qui nous permettra véritablement, après le Covid-19, d'engager un nouvel ordre mondial», a-t-il dit.

Dans la bataille contre le nouveau coronavirus, le Sénégal fait partie des rares pays qui ont un taux de guérison élevé et un taux de mortalité faible.

Malgré ces résultats, le Président Sall se veut prudent. «Il est prématuré de dire qu'on a gagné la course parce que nous ne savons pas encore à quand nous atteindrons le pic de la maladie au Sénégal et en Afrique», a-t-il déclaré, soulignant que le continent fait partie des derniers à être touchés par la pandémie.

Des pays ont anticipé en prenant des mesures de confinement ou de semi-confinement. Au Sénégal, a rappelé Macky Sall, il s'agit notamment de la fermeture des frontières, des établissements publics, la limitation voire l'interdiction, des rassemblements, le couvre-feu, l'état d'urgence ou encore les mesures d'accompagnement.

Efforts pour contenir la propagation

Il a indiqué que juste après la survenue de la maladie à Wuhan, des comités de crise ont été installés et des stratégies d'identification et de contingentement mises en place au Sénégal. «Cela a permis, dès l'apparition du premier cas, le 2 mars dernier, de tout mettre en branle», a dit le Président de la République.

Ainsi, toutes les personnes identifiées comme positives au Covid-19 et les contacts ont été immédiatement pris en charge. Les malades sont systématiquement mis en isolation dans les hôpitaux et les cas contacts confinés dans les hôtels.

«Cela a du freiner la propagation de la maladie», a avancé Macky Sall qui a rappelé que le taux de guérison dépasse les 62 %.

Pour lui, ceci est certainement occasionné par la jeunesse de la population africaine mais surtout par le professionnalisme de nos médecins qui n'ont pas hésité à utiliser des molécules qui ont donné des résultats satisfaisants.

«Je pense notamment à l'hydroxychloroquine qui a été administré avec d'autres molécules», a souligné le Chef de l'État qui, au passage, félicite le corps médical dans son ensemble.

La bataille de la contamination communautaire

Il a aussi reconnu que la situation pouvait être plus dramatique. Par le passé, a poursuivi le Président Sall, le continent a connu beaucoup d'épidémies ; ce qui a donné de la résilience aux pays et amélioré le système de riposte et de gestion des maladies.

Toutefois, il a prévenu qu'«on ne doit pas baisser la garde parce qu'il y a la propagation de la contamination dite communautaire. Si on n'y prend pas garde, on va évidemment atteindre des niveaux où nos systèmes de santé ne pourront pas faire face et on tendra vers l'hécatombe».

À la question de savoir si le Sénégal va aller vers un confinement générale, le Président de la République a tenu à préciser : «Nous devons éviter tout mimétisme. Les pays et les systèmes socioéconomiques sont différents. Par conséquent, ce qui est valable en Europe ne l'est forcément pas chez nous».

Par ailleurs, Macky Sall a rappelé l'approche graduelle du Sénégal qui a permis de contenir la pandémie. Selon lui, le pays a pris le problème à l'inverse en confinant les contacts et les malades, car vu leur nombre, ils sont plus faciles à confiner.

«Nous progressons dans la riposte et, peut-être, qu'en fonction de l'évolution, nous arriverons au confinement général.

Je ne le souhaite pas, mais tel que les choses évoluent, avec l'inversion de la courbe des malades par rapport à celle des guéris, nous avons une perspective qui peut être heureuse si nous arrivons à maîtriser les cas issus de la contamination communautaire», a-t-il soutenu.

À son avis, toute la bataille tourne, aujourd'hui, autour de la maîtrise de cette contamination communautaire. C'est pourquoi d'ailleurs le Sénégal va changer même les horaires de couvre-feu et rendre obligatoire le port de masque dans les établissements publics.

Recoursà l'hydroxychloroquine

Macky Sall a dit ce qu'il pense de l'hydroxychloroquine. «Lorsque nous sommes en période normale, je suis d'avis et je serais d'accord pour cette approche, c'est-à-dire qu'il faut faire des essais cliniques en masse, il faut des procédés connus.

Mais, lorsque vous êtes dans une phase d'urgence, dans une phase de pandémie, où les gens meurent par milliers, je crois qu'on ne peut pas s'offrir le luxe d'être dans les conditions optimales avant d'agir , a-t-il souligné.

Et de rappeler que l'hydroxychloroquine est une molécule connue en Afrique et elle a permis au Sénégal d'avoir un taux de guérison dépassant les 60 %. «Je préfère voir le malade guéri plutôt que d'attendre des procédés scientifiques.

Pour l'instant, au vu des bénéfices de l'utilisation de cette molécule et de ses résultats, je crois qu'il serait mal venu de refuser de l'administrer aux malades», a ajouté le Chef de l'État.

Sur un autre registre, Macky Sall a salué les efforts de recherche du Pr. Didier Raoult qui n'a pas oublié ses «origines dakaroises». de son point de vue, on doit se concentrer sur les moyens de guérir les malades surtout arriver à trouver un vaccin contre le Covid-19 et sortir de cette «situation catastrophique» parce que les conséquences économiques vont encore être plus graves vu le nombre de perte d'emplois, de la récession qui s'annonce et des conséquences sociales.