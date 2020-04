Congo-Kinshasa: COVID-19 - La distanciation sociale, une équation difficile dans les camps des réfugiés

La pandémie du covid-19 n'épargne personne. Seule la prévention qui passe par l'observance des consignes de sécurité pourra contribuer à la diminution de cette maladie en RDC qui a déjà enregistré, à la date du dimanche 19 avril, trois cent trente-deux cas confirmés.

Dans les camps et autres sites des déplacés et refugiés, surtout dans les provinces de l'est du pays, le respect strict des gestes barrières est soumis à une rude épreuve à cause du surpeuplement. la distanciation sociale n'est pas de mise. En dépit de cela, le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) prend déjà des dispositifs pour prévenir cette pandémie même si aucun cas n'a été enregistré dans les sites. « Même si la distanciation physique peut être difficile à mettre en œuvre dans les camps et sites d'installation surpeuplés, le lavage des mains est dans l'ensemble rigoureusement appliqué », a précisé le porte-parole du HCR, Babar Baloch, dans un communiqué publié récemment par l'agence onusienne. Au-delà des mesures de protection, le HCR s'organise aussi pour la prise en charge des cas du Covid-19. «Nous avons établi trois centres d'isolement dans la province du Kasaï où les patients présentant les symptômes du Covid-19 pourront se présentés pour le traitement, ce qui réduira la charge des hôpitaux et des structures de santé publique », a-t-il souligné.

Nous poursuivons, par ailleurs, renchérit-il, nos efforts de prévention et de lutte contre le Covid-19 malgré les difficultés rencontrées dans de nombreuses autres régions de la RDC, en tirant profit de l'expérience acquise durant l'épidémie d'Ebola, seconde épidémie mondiale par son ampleur, qui avait déjà frappé le pays en 2018. Partout où c'est possible, le HCR renforce ses activités habituelles de santé et de désinfection dans les camps, les sites et les centres de transit.

« Les mesures actuelles de prévention du Covid-19 consistent notamment à relever les températures aux points d'entrée dans les camps, sites et centres de transit et nous avons installé environ trois cent soixante-cinq points de lavage des mains et d'ores et déjà distribué plus de vingt-trois mille savonnettes », a poursuivi le porte-parole Babar Baloch, soulignant qu'en collaboration avec nos partenaires, « nous distribuons également des équipements médicaux, des lits, des masques chirurgicaux de protection, des gants et d'autres fournitures pour contribuer à combler de graves pénuries dans les zones d'accueil de réfugiés et de déplacés internes ».

En outre, ajoute-t-il, nous maintenons les programmes existants dans la mesure du possible. Nous continuons d'aider les déplacés dans la province du Nord-Kivu au moyen d'allocations en espèces permettant de satisfaire différents besoins, qu'il s'agisse de nourriture, de soins de santé ou d'abris. Nous avons désormais recours à des transferts d'argent via la téléphonie mobile afin de réduire les contacts physiques et avons déjà fourni des téléphones portables et des cartes SIM à plus de cinq mille neuf cents ménages de déplacés internes.