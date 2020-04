Congo-Kinshasa: Port des masques obligatoires - Muyumba, Lubaya, Muyaya et Munubo saluent la décision et demandent un acte réglementaire

La sénatrice Francine Muyumba Nkanga et ses trois collègues Députés nationaux ont, comme de coutume depuis un certain temps, signé une déclaration commune en ce qui concerne la gouvernance de la pandémie du Coronavirus.

Dans ce communiqué daté du lundi 20 avril 2020, ces élus du peuple ont, en dépit de l'état d'urgence et des mesures qui en découlent, noté un déficit de suivi de la part de tout le monde, avec pour conséquence, l'élargissement de la chaîne de contamination.

C'est ainsi que, tout en saluant la décision du gouvernement de rendre obligatoire le port des masques de protection, ces quatre élus invitent le Gouvernement à le confirmer par un acte réglementaire.

C'est ainsi que, tout en saluant la décision du gouvernement de rendre obligatoire le port des masques de protection, ces quatre élus invitent le Gouvernement à le confirmer par un acte réglementaire.

Retrouvez, ci-dessous, le communiqué numéro 6 signé par Muyumba Nkanga, Claudel Lubaya, Juvénal Munubo et Patrick Muyaya.

Gouvernance de la pandémie du coronavirus

COMMUNIQUE N° 6

40 jours après la déclaration du premier cas de coronavirus, la pandémie fait son chemin et continue à contaminer et à tuer plusieurs personnes dans notre pays, particulièrement à Kinshasa, capitale nationale. En dépit de l'état d'urgence et des mesures qui en découlent, nous avons noté un déficit de suivi de la part de tous, avec pour conséquence, l'élargissement de la chaîne de contamination.

Nous saluons la décision du gouvernement de rendre obligatoire le port des masques de protection et l'invitons à le confirmer par un acte réglementaire, en l'occurrence un Arrêté du Ministre de l'intérieur prescrivant le port des masques obligatoires dans les lieux publics durant l'état d'urgence et ce, dans toutes les provinces affectées par la pandémie. Tenant compte du faible pouvoir d'achat de nos concitoyens et de la nécessité d'éviter la surenchère par les vendeurs, nous encourageons davantage le gouvernement à envisager la possibilité de garantir et de faciliter à tous, l'accès aux masques, de même qu'il pourra augmenter les moyens alloués au dépistage.

Vu la flambée de la pandémie, nous demandons au gouvernement d'adapter sa stratégie de communication à l'ampleur et à la gravité de la crise et de l'intensifier de façon à lever le doute persistant chez bon nombre de nos compatriotes, doute qui les pousse à prendre à la légère les mesures de prévention édictées par les autorités compétentes. De même, nous l'invitons à mettre à contribution l'industrie pharmaceutique PHARMAKINA de Bukavu, déjà spécialisée dans la production des antipaludéens, de réfléchir à la production de la chloroquine, médicament de plus en plus utilisé dans beaucoup de pays pour traiter le Covid19.

Nous rappelons à tous que le Fonds national de solidarité contre le coronavirus existe depuis sa création par ordonnance présidentielle. Il a pour mission de rechercher, collecter et centraliser les moyens financiers nécessaires à la lutte contre la pandémie. Face à l'expansion exponentielle de l'infection, la riposte nécessite davantage des moyens. A cet effet et tenant compte de l'urgence, nous invitons le Président de la République à procéder à la nomination des animateurs du Fonds national de solidarité, de façon à le rendre opérationnel et permettre ainsi de collecter prioritairement les fonds auprès des institutions publiques, du secteur privé et des personnes de bonne volonté.

Nous souhaiterions réitérer toute notre gratitude à l'équipe de riposte et aux personnels soignants des institutions hospitalières publiques et privées, qui se dévouent pour endiguer la progression de la pandémie et apporter les soins appropriés aux malades. Ils sauvent des vies et préservent la nation d'une tragédie. A toutes et à tous, nous voulons leur témoigner notre plus profond respect et tout notre soutien en cette période difficile, car ce sont eux qui sont aujourd'hui en première ligne de ce combat que nous menons collectivement face au virus. Ils travaillent pour la plupart dans des conditions difficiles, sans protection suffisante, et prennent tous les risques pour que nous demeurions en bonne santé et en sécurité.

Fait à Kinshasa, le 20 avril 2020

Honorable LUBAYA Claudel André,

Député National, élu de la circonscription de Kananga/Kasaï Central

Honorable MUYUMBA NKANGA Francine,

Sénatrice, élue du Haut Katanga

Honorable MUNUBO MUBI Juvénal,

Député National, élu de la circonscription de Walikale/Nord-Kivu

Honorable MUYAYA KATEMBWE Patrick,

Député National, élu de la circonscription de la Funa/Kinshasa