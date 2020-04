Sénégal: COVID-19 - Amnesty International plaide pour le désengorgement des prisons

Pour protéger les personnes détenues contre le COVID-19, Amnesty International demande aux autorités d'envisager la libération anticipée, provisoire ou conditionnelle des détenus âgés ou souffrant de pathologies préexistantes, ainsi que des femmes et jeunes filles enceintes ou incarcérées avec leurs jeunes enfants.

En Afrique subsaharienne, les autorités doivent agir de toute urgence afin de protéger les personnes détenues contre le COVID-19, notamment en libérant les prisonnières et prisonniers d'opinion, en réexaminant les dossiers des personnes placées en détention provisoire et en assurant l'accès aux soins de santé et aux produits sanitaires dans tous les centres de détention, a déclaré Amnesty International ce 20 avril.

Amnesty International a mis en lumière la terrible situation de plusieurs prisonniers et prisonnières d'opinion, désormais exposés à la menace bien réelle du COVID-19 en prison. «La propagation du coronavirus COVID-19 est un problème de santé publique, qui n'épargne pas les prisons ni les centres de détention.

Réduire le nombre de personnes détenues doit faire partie intégrante, et ce de toute urgence, de la réponse apportée par les États à cette crise. Ils doivent commencer par libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes qui n'auraient jamais dû passer un seul jour derrière les barreaux», a déclaré Samira Daoud, directrice pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à Amnesty International.