Sénégal: Kaffrine - 50 tables d'accouchement offertes aux maternités de la région

L'Unfpa renforce les maternités de Kaffrine en tables d'accouchement, lits et lampes baladeuses. Un don qui arrive dans une région qui a enregistré moins de 30 décès maternels en 2019.

Kaffrine a fait une formidable avancée en matière de santé de la reproduction. Pour preuve, la région a enregistré moins de 30 décès maternels en 2019 contre 47 en 2017, soit une baisse de 50 % en seulement deux ans.

«C'est un résultat encourageant obtenu grâce à une synergie d'actions soutenues par l'État et ses partenaires», a indiqué le médecin-chef de région vendredi dernier, au cours d'une cérémonie de remise d'un don offert par le Fonds des Nations unis pour la population (Unfpa), institution onusienne qui appuie le Sénégal dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile.

Les indicateurs de la région sont prometteurs. Mais le Dr Diop l'a dit et répété : les progrès enregistrés doivent être consolidés pour endiguer les décès maternels.

Et c'est justement toute l'importante du geste de l'Unfpa qui vient de renforcer les maternités de la Région de Kaffrine en tables d'accouchement et en lits.

Au total, 50 tables d'accouchement, des lampes baladeuses et 32 lits de maternité ont été remis aux postes et centres de santé de référence de la région. Du matériel qui va incontestablement soulager le personnel soignant et les populations.

«Nous ne pouvons pas lutter contre la mortalité maternelle et infantile sans avoir un minium d'équipements.

Et je dois rappeler que ce matériel est un besoin que la Région de Kaffrine avait exprimé auprès de l'Unfpa», a précisé le Dr Diop, relevant que les tables d'accouchement et les lits auront un «impact considérable» sur la qualité des soins et la baisse de la mortalité maternelle et infantile à Kaffrine.

«Des efforts sont faits. C'est indéniable ! Mais le souhait de la région médicale est de réduire d'année en année cet indicateur de décès maternels dans la Région de Kaffrine», a soutenu le Dr Moustapha Dop, qui a vivement remercié l'institution onusienne. Il a aussi et surtout plaidé pour un soutien plus massif de la santé de la reproduction.

«C'est toujours douloureux de voir des nouveau-nés mourir ou même des femmes perdre la vie en donnant la vie. Voilà pourquoi nous devons tous nous mobiliser pour que cela n'arrive plus dans nos structures de santé», a insisté le médecin-chef de région.

Le Docteur Diop de rappeler que la mortalité maternelle et la morbidité ont un impact négatif sur le capital humain et par extension sur le développement des pays.