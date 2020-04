Cote d'Ivoire: Décès de Marie Rose Guiraud - Les Condoléances du gouvernement à la famille éplorée

communiqué de presse

Ce lundi 20 avril 2020, c'est avec tristesse que le peuple ivoirien a appris le décès de Rose Marie Guiraud, célèbre danseuse et chorégraphe talentueuse, fondatrice de l'Ecole de Danse et d'Echanges Culturels (EDEC) et de la troupe « les Guirivoires ».

Madame la Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public, Ministre par Intérim de la Culture et de la Francophonie, en cette douloureuse circonstance, présente au nom du Président de la République et du Gouvernement, ses condoléances à la famille de l'illustre disparue et témoigne sa compassion au monde des Arts et de la Culture ivoirienne.

Ministre par Intérim de la Culture et de la Francophonie

Raymonde GOUDOU COFFIE