Congo-Kinshasa: Une mission gouvernementale dépêchée dans les provinces frappées par les inondations

Dès ce mardi 21 avril 2020, une mission gouvernementale plurisectorielle se rendra auprès des populations victimes des inondations causées récemment par les pluies diluviennes dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Cette équipe constituée principalement de quelques membres de l'Exécutif central ira en secours notamment, dans les provinces du Maniema, Sud-Kivu, Tanganyika et Haut Lomami, pour apporter le soutien et le réconfort du Gouvernement, conformément aux directives données par le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, au cours d'une séance de travail qu'il a tenue, dimanche 19 avril 2020, à la Primature.

Selon le Ministre de l'Action humanitaire et solidarité nationale, Steve Mbikayi, qui a fait le compte rendu de la réunion, ces populations touchées par cette catastrophe qui a occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants, pourront compter, dès ce mardi, sur l'aide du Gouvernement. Le Premier Ministre, de son côté, a déjà donné des instructions précises aux membres de son Gouvernement pour qu'ils portent urgemment secours à ces congolais, victimes des inondations.

"Tenant compte des orientations du chef de l'Etat, nous avons été appelé ce dimanche par le chef du gouvernement pour des directives en rapport avec la mission décidée par le gouvernement pour apporter de l'aide à nos compatriotes frappés par les inondations au niveau d'Uvira, Lomami et Tanganyika. Nous devons apporter l'aide du gouvernement ce mardi, sur le plan humanitaire, des vivres, des médicaments mais aussi sur la réparation des ponts qui se sont écroulés", a déclaré Steve Mbikayi.

Vendredi dernier, abordant le point relatif aux inondations qui viennent d'affecter les provinces du Sud-Kivu, Haut-Lomami, Maniema et Tanganyika consécutives aux crues d'eaux, occasionnant morts d'hommes et de nombreux dégâts matériels, le Chef de l'Etat a exprimé, au nom de la Nation, sa compassion et sa solidarité à l'égard des familles éprouvées.

Lors d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le Président de la République a demandé au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour venir en aide aux populations affectées, cela en dégageant les moyens nécessaires.

Félix Tshisekedi a demandé au Gouvernement l'envoi d'une forte délégation gouvernementale plurisectorielle sur les lieux, afin de mieux appréhender les différentes implications de ce drame et d'établir un rapport aussi exhaustif que possible.

Ce qui explique la présence ce lundi des Ministres des Infrastructures et Travaux Publics, de la Communication et Médias, des Actions Humanitaires et solidarité Nationale et celle des Affaires Sociales, mais également le Vice-ministre à la Santé Publique ainsi que le Directeur Général de Congo Airways.

Rappelons que les niveaux d'eau du lac Tanganyika et de la rivière Mulongwe, dans le sud-est de la RDC, ont augmenté à la suite de fortes pluies. Ces inondations provoquées par des crues soudaines ont causé près de 40 décès.

Selon le rapport communal, sept ponts ont été touchés et 15.000 maisons ont été endommagées ou entièrement détruites. De nombreuses personnes se retrouvent sans abri.