Cote d'Ivoire: Bouaflé/ COVID-19 - Solibra offre des cache-nez et du matériel de lavage des mains

La Société de Limonaderies et de Brasseries d'Afrique (Solibra) après avoir pris les mesures pour prémunir ses employés et prestataires du Covid-19 par la mise en application des mesures barrières sur tous ses sites, vient en appui à la ville de Bouaflé.

Le 16 avril 2020, M. Sylla, Chef de département en charge de la cohésion sociale a offert au nom du Directeur général et de tout le personnel de l'usine de Bouaflé, des masques, des postes de lavage de mains et du savon, ainsi que de l'eau minérale et de la boisson énergisante au département de Bouaflé.

Ce sont au total, 46 seaux et 87 bidons de savons et 400 masques lavables produits selon les normes de l'Agence française de normalisation (Afnor) qui ont été offerts aux plus hautes autorités de la ville.

Au cours de cette remise de don, M. Sylla expliqué au Préfet de la Région de la Marahoué, Préfet de Bouaflé, M Beudjé Djoman Mathias et au Maire de Bouaflé, Dr Léhié Bi Lucien, la stratégie de la brasserie pour lutter contre le Coronavirus.

Elle est basée sur trois piliers, à savoir, le respect des mesures barrières, la surveillance médicale et le traitement d'éventuel cas contact. Et cela, avec l'appui des autorités sanitaires, l'isolement de cas contact et le suivi médical.

Les autorités locales ont félicité le donateur pour les efforts faits pour protéger leur personnel et la ville de Bouaflé.

Rappelons que la ville de Bouaflé abrite l'une des premières usines de bière et de boisson gazeuse de Solibra.

